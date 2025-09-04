Deutscher Fernsehpreis: Otto Waalkes für Lebenswerk geehrt

Otto Waalkes (77), der weltbekannte Comedian aus Emden, wird mit dem Ehrenpreis des Deutschen Fernsehpreises geehrt. Diese Auszeichnung würdigt seine außergewöhnliche Karriere und seinen maßgeblichen Einfluss auf die Humorlandschaft in Deutschland. Wie DWDL mitteilt, wird Otto am 10. September die Ehrung persönlich in Köln während einer feierlichen TV-Gala entgegennehmen, die das ZDF ab 20:15 Uhr live überträgt. Die Stifter des Preises, darunter ARD, ZDF, RTL und Sat.1, loben Otto als einen schillernden Mann, der "mit seinen Gags und Sketchen, seinen Liedern und Figuren, Zeichnungen und Filmen, seinem typischen Gejodel, Geblödel und vielem mehr" ganze Generationen prägte.

Otto Waalkes hat seit den 1970er-Jahren kontinuierlich das Verständnis von Humor im deutschsprachigen Raum beeinflusst. Seine TV-Show "Die Otto-Show" verschaffte ihm frühzeitig einen enormen Bekanntheitsgrad. Es folgten legendäre Figuren wie Harry Hirsch und die Ottifanten sowie erfolgreiche Filme wie "Otto – Der Film". Die weitreichende Anerkennung seiner Arbeiten erstreckt sich bis in die jüngere Vergangenheit, wo er als Stimme des Faultiers Sid in den "Ice Age"-Filmen sowohl Jung als auch Alt begeisterte. Sein Einfluss auf die Comedy-Szene und seine Vielseitigkeit als Künstler werden von Brillanz und Leidenschaft getragen, was die nun erfolgte Ehrung hervorhebt.

Neben seiner beeindruckenden Karriere als Komiker ist Otto auch in anderen Bereichen künstlerisch aktiv. Nach der Jahrtausendwende zeigte er verstärkt Interesse an der bildenden Kunst, mit Werken, die in Museen ausgestellt werden. Zuletzt veröffentlichte er das Buch "Ganz große Kunst - 75 Meisterwärke", das 2023 erschien. Sein Engagement in der Kunstszene, gepaart mit seiner unstillbaren Freude am "gehobenen Blödsinn", hat ihm nicht nur die Anerkennung des Publikums, sondern auch den Respekt von Fachleuten eingebracht. Otto Waalkes bleibt eine inspirierende und liebenswerte Ikone der deutschen Unterhaltungsindustrie.

Getty Images Otto Waalkes, Entertainer

Getty Images Otto Waalkes, Komiker

Getty Images Otto Waalkes im November 2023