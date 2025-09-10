"Entspannt und toll": Gerda Lewis genießt ihr Single-Leben

Um das Liebesleben von Gerda Lewis (32) ist es in den vergangenen Monaten ziemlich ruhig geworden. Nach ihrer Trennung von Jannik Kontalis (29) führte sie eine weitere kurze Beziehung – die Trennung von Raphael bestätigte die Beauty jedoch vergangenen Juli. In einer Instagram-Fragerunde möchte nun ein Fan von ihr wissen, ob sie sich nach einer neuen Partnerschaft sehnt. Ihre Antwort darauf ist deutlich: "Nein, aktuell vermisse ich nichts. Mein Umfeld, Teddy und ich selbst erfüllen mich so sehr, dass ich nichts wirklich vermissen brauche."

Eigentlich sei sogar das Gegenteil vom "Vermissen" der Fall. "Ich konnte schon immer sehr gut Single sein und bin sehr gut darin, Menschen direkt aus meinem Leben zu streichen, wenn ich merke, dass es mich nicht glücklich macht oder mein Leben nicht bereichert und vielleicht sogar eher schwerer macht", erklärt sie. In der Vergangenheit habe sie eine Beziehung auch schon mal als "sehr anstrengend" empfunden. Das habe der ehemaligen Bachelorette klargemacht: "Single sein ist so entspannt und toll."

Während ihre Beziehung mit Jannik nicht ohne öffentlichen Rosenkrieg ablief, schien es mit ihrem letzten Freund ganz anders gewesen zu sein. Von ihrer Zeit mit Raphael teilte Gerda nicht mehr als ein paar gemeinsame Fotos auf Social Media. Auch ihre Trennung thematisierte sie erst auf Nachfrage in einer Instagram-Story und betonte dabei, dass sie im Guten auseinander gingen: "Wir haben beschlossen, uns gegenseitig freizulassen, mit Wertschätzung für das, was zwischen uns war und auch bleibt. Ob und wann sich unsere Wege nochmal kreuzen, überlassen wir dem Universum."

Anzeige Anzeige

Instagram / gerdalewis Gerda Lewis, September 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / gerdalewis Gerda Lewis im Juli 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / raphaelpraymore Raphael und Gerda Lewis im Mai 2025