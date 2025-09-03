Verteilt Yeliz Koc hier Seitenhieb gegen Jannik Kontalis?

Yeliz Koc (31) scheint nach ihrer Trennung von Jannik Kontalis (29) wenig zimperlich im Austeilen von Sticheleien zu sein. Der Reality-TV-Star sorgte kürzlich mit einer Instagram-Story für Aufsehen, bei der sie zwei Smoothies ablichtete. Der Clou: Auf den Getränken prangte ein Sticker mit der Aufschrift "Gesünder als deine letzte Beziehung." Doch damit nicht genug – Yeliz markierte darunter niemand Geringeren als ihre ehemalige Mitstreiterin im Liebeskarussell, Gerda Lewis (32), die ebenfalls eine romantische Vergangenheit mit Jannik teilt.

Das Bild wirkt deshalb pikant, weil die Trennung von Yeliz und Jannik jüngst die Schlagzeilen füllte, und es scheint, als wäre das letzte Wort zwischen den beiden noch nicht gesprochen. Die öffentliche Beziehung der beiden hatte nicht nur ihre Höhen, sondern auch zahlreiche Tiefen, die in den sozialen Medien ausführlich dokumentiert wurden. Auch Jannik und Gerdas Trennung war nicht gerade weniger von Drama gespickt. Zur Erinnerung: Er machte kurz vor seiner Teilnahme an Prominent getrennt mit Gerda Schluss und startete nach den Dreharbeiten direkt einen zweiten Beziehungsanlauf mit Yeliz. Offenbar haben sich die beiden Frauen nun zusammengetan, um Jannik einen kleinen Seitenhieb zu verpassen.

Jannik möchte derweil offenbar in die Zukunft, statt in die Vergangenheit blicken. Nach einem kurzen Flirt mit Bill Kaulitz (36) scheint er nun mit der nächsten Person des öffentlichen Lebens anzubandeln. In seiner Instagram-Story tauchte plötzlich ein Mensch-ärgere-dich-nicht-Spielbrett auf, auf dem eine weibliche Hand gerade einen Zug machte. Passend dazu zeigte Jannik wenig später auch noch eine Tüte Popcorn und ließ damit bei vielen Fans die Alarmglocken schrillen: Steckt vielleicht mehr hinter diesem Abend? Besonders auffällig: Auch Influencerin Yonca Hagen postete zur gleichen Zeit ein Bild von genau demselben Spiel. Die Umgebung und der Tisch stimmen auffällig überein, sogar ihr cremefarbenes Kleid ist in Janniks Story zu sehen. Bislang äußerten sich weder Jannik noch Yonca offiziell zum Thema.

Instagram / yelizkoc Yeliz Koc und Jannik Kontalis, Januar 2025

Instagram / gerdalewis Gerda Lewis, Juli 2025

Instagram / yelizkoc Yeliz Koc, August 2025