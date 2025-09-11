Adoption: T.J. Holmes ist offen für Babypläne mit Amy Robach

T.J. Holmes (48) und Amy Robach (52) denken offenbar intensiv über eine Erweiterung ihrer Familie nach. Das wurde in einer aktuellen Folge ihres Podcasts "Amy & T.J." deutlich, in der T.J. das Thema Adoption ansprach. Obwohl Amy die Überlegungen mit Humor aufnahm und deutlich machte, dass sie selbst keine Kinder mehr bekommen könne, schienen beide offen dafür zu sein, ihre Patchwork-Familie möglicherweise um ein weiteres Mitglied zu bereichern. T.J., der bereits Vater von drei Kindern aus früheren Beziehungen ist, deutete an, dass der Wunsch nach einem gemeinsamen Kind als Einheit immer präsenter wird.

Amy, die zwei erwachsene Töchter hat, erklärte, dass das Thema Kinder für sie seit ihrer Brustkrebsdiagnose 2013 abgeschlossen sei. Dennoch genießt sie es, Zeit mit T.J.s jüngster Tochter Sabine zu verbringen, die sie als "eine wunderbare Bereicherung" beschreibt. Laut T.J. fühle er sich immer mehr zu der Idee hingezogen, gemeinsam eine Familie aufzubauen, die sie beide verbindet. Während der Wunsch nach einem gemeinsamen Kind den beiden immer wieder durch den Kopf geht, bleibt die Frage einer Adoption vorerst unklar. "Es gibt eine natürliche Sehnsucht nach einem gemeinsamen Band", so T.J. im Podcast.

Bereits vor einigen Monaten hatten Amy und T.J. bei einem gemeinsamen Auftritt auf dem roten Teppich der "iHeartRadio Music Awards" für Aufsehen gesorgt. Begleitet von T.J.s Tochter Sabine turtelten die beiden verliebt und gaben offen Einblicke in ihr Gefühlsleben. "Ich habe nicht jemanden gefunden, mit dem ich alt werden will. Ich habe jemanden gefunden, mit dem ich jung bleiben möchte", schwärmte T.J. damals im Gespräch mit dem Magazin Us Weekly über Amy. Auch Amy zeigte sich voller Bewunderung für den Moderator. "Er ist mein Lieblingsmensch für alles und jedes. Niemand hat mich jemals so oft zum Lachen gebracht", verriet sie stolz.

