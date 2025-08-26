Neuer "Herr der Ringe"-Film bringt Frodo und Gandalf zurück

Mittelerde kehrt zurück und mit ihr zwei ikonische Gesichter der Originaltrilogie: Im kommenden Film "The Lord Of The Rings: The Hunt For Gollum" (dt.: Der Herr der Ringe: Die Jagd nach Gollum) sollen Ian McKellen (86) und Elijah Wood (44) wieder als Gandalf und Frodo auf der Leinwand zu sehen sein. Das bestätigte Ian jetzt laut Collider während eines Fan-Events in London, worauf das Publikum mit Begeisterung reagierte. Ebenso große Freude löste bei vielen die Nachricht aus, dass die Regie von niemand Geringerem als Universaltalent Andy Serkis übernommen wird, der gleichzeitig in seine Rolle als Gollum zurückkehrt.

Die Handlung des neuen Films wird sich auf Gollums Reise konzentrieren und die Geschehnisse zwischen "Der Hobbit" und "Der Herr der Ringe" beleuchten. Im Rahmen der Geschichte könnten Rückblenden oder Rahmenerzählungen Frodos Auftritt erklären. Gandalf hingegen hat in Tolkiens Büchern eine aktivere Rolle in der Jagd nach Gollum und könnte damit stärker in den Plot eingebunden sein. Ob weitere Lieblinge der Originaltrilogie, wie beispielsweise Viggo Mortensen (66) als Aragorn, zurückkehren, wurde bisher nicht bestätigt. Andy wird bei der Regie nicht auf sich allein gestellt sein, sondern auch auf Unterstützung vom erfahrenen Team um Peter Jackson (63) bauen, das die vorherigen Filme geprägt hat.

Ian und Elijah haben durch ihre Verkörperungen von Gandalf und Frodo Millionen Fans begeistert. Ian genießt seit Jahren Kultstatus als weiser Zauberer und teilte in der Vergangenheit immer wieder, wie viel diese Rolle ihm bedeutet. Elijah, dem Frodo zu weltweiter Bekanntheit verhalf, sprach in Interviews oft über die Herausforderung und zugleich Ehre, Teil eines solch bewegenden Franchise zu sein. Mit "The Hunt For Gollum" wird für beide Schauspieler ein Kapitel wieder geöffnet, das sich für viele Fans der Fantasiewelt nie geschlossen hat. Ob es dem neuen Film erneut gelingen wird, die Magie der Bücher auf der Leinwand erlebbar zu machen, bleibt abzuwarten.

Anzeige Anzeige

Imago Elijah Wood und Sir Ian McKellen im Dezember 2012 in New York City

Anzeige Anzeige

Getty Images Peter Jackson, Ian McKellen und Richard Armitage, 2012

Anzeige Anzeige

Orlando Bloom, Ian McKellen und Viggo Mortensen in "Der Herr der Ringe"