Zum heutigen himmlischen 80. Geburtstag von Franz Beckenbauer (†78) hat der FC Bayern München eine ganz besondere Aktion ins Leben gerufen. Der Fußballklub bringt eine exklusive Kollektion auf den Markt, die das Andenken an den verstorbenen Fußballstar ehrt. Ein rührender Beitrag kommt dabei aus Beckenbauers Familie: Sein Sohn Joel hat sich bereit erklärt, für die Kollektion zu modeln. In den Bildern präsentiert er mit sichtbarem Stolz unter anderem ein langärmeliges Shirt, das das Konterfei und den Namen seines Vaters trägt. Neben diesem Artikel umfasst die Kollektion auch Jacken, Schals sowie das Heimtrikot mit Franz' ikonischer Rückennummer 5, die dem "Kaiser" zu Ehren nicht mehr vergeben wird.

Die Kollektion ist Teil einer Reihe von würdigen Gedenkaktionen, die der FC Bayern für seinen früheren Spieler und Trainer organisiert hat. Am Freitag wird vor der Allianz Arena ein Denkmal zu Ehren von Franz Beckenbauer enthüllt, das in Zusammenarbeit mit der Kurt-Landauer-Stiftung entstanden ist. Das Denkmal ist ein Tribut an die vielen Erfolge des "Kaisers", der als einer der größten Fußballer aller Zeiten gilt. Bereits heute können die Fans seine Bedeutung für den Klub durch die exklusiven Fanartikel würdigen, die eigens zu diesem Anlass gestaltet wurden.

Für die Familie von Franz Beckenbauer dürfte dieses Datum besonders emotional sein. Seit dem Verlust ihrer geliebten Bezugsperson im Januar 2024 versuchen die Hinterbliebenen, das Andenken lebendig zu halten und wieder ins Leben zurückzufinden. Franz' Witwe Heidi berichtete gegenüber Bild, wie sie immer noch seine Präsenz spüre und ihn in ihrem Alltag bei sich wähnt. Auch in Joels Modellarbeit für die neue Kollektion spiegelt sich diese tiefe Verbundenheit wider. Sie bringt nicht nur den Fußballfans ein Stück Beckenbauer zurück, sondern bietet auch der Familie eine Möglichkeit, den Kaiser auf besondere Weise zu ehren.

Franz und Joel Beckenbauer, 2016

Getty Images Joel, Heidi und Franz Beckenbauer im Juli 2019

Getty Images Franz Beckenbauer und Heidi Beckenbauer, Juni 2009