Süße Fotos: Sabine Lisicki feiert ein Jahr Mutterschaft

Sabine Lisicki (35) hat auf Instagram einen ganz besonderen Meilenstein gefeiert: den ersten Geburtstag ihrer kleinen Tochter Bella. In einer herzerwärmenden Bilderreihe gibt die Tennisspielerin private Einblicke in das vergangene Jahr voller Liebe, Lachen und Tränen. Zu den Fotos, die unter anderem Bella mit bunten Luftballons zeigen, schreibt die glückliche Mama: "Ein Jahr der Premieren und des Lachens, voller Lektionen und unzähliger wertvoller Erinnerungen." Besonders rührend ist die liebevolle Botschaft, die sie ihrer Tochter widmet: "Du machst unsere Welt schöner, einfach nur dadurch, dass du da bist."

Neben Bildern aus ihrem Alltag – ob beim Kuscheln, bei Spaziergängen oder sogar auf dem Tennisplatz – teilte Sabine auch nachdenkliche Momente. In einem Posting erwähnt sie, wie turbulent die vergangenen zwölf Monate waren. Ein Hurrikan hatte die junge Familie, die in den USA im Bundesstaat Florida lebt, zur Evakuierung gezwungen und die Rückkehr in eine veränderte Stadt war eine Herausforderung. Dennoch beschreibt Sabine das erste Jahr mit Bella als das "schönste Abenteuer" ihres Lebens. Offen und voller Emotionen lässt sie ihre Fans an ihrer Reise teilhaben, bei der offenbar sowohl Glücksmomente als auch Prüfungen Hand in Hand gingen.

Die ehemalige Grand-Slam-Finalistin hat sich nach der Babypause entschlossen, ihre Tenniskarriere fortzusetzen, was ihr eine zusätzliche Aufgabe im Alltag als Mutter beschert. Ihre Rückkehr auf den Tennisplatz ist bereits geplant – ein Highlight soll das Turnier auf Mallorca werden, das für sie eine besondere Bedeutung hat. Ihr Engagement, sowohl als Mama als auch als Profiathletin, zeigt neben ihrer Stärke auch, wie sehr sie das Leben als Mutter erfüllt. Bella wird zukünftig wohl häufig an ihrer Seite sein, ob im Alltag oder bei Turnieren – ein neues Kapitel, das Sabine voller Freude und Liebe aufgeschlagen hat.

Instagram / sabinelisicki Sabine Lisicki mit ihrem Baby, 2025

Instagram / sabinelisicki Sabine Lisicki mit ihrer Tochter Bella, September 2025

Imago Sabine Lisicki, Tennisspielerin