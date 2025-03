Sabine Lisicki will im Sommer aus der Babypause zurückkommen

Sie greift wieder zum Schläger: Sabine Lisicki (35) hat sich nach der Geburt ihrer Tochter Bella im vergangenen September nun dazu entschieden, auf den Tennisplatz zurückzukehren. Für ihr Comeback nach einer herausfordernden Schwangerschaft und der nachfolgenden Babypause hat sie zwar noch kein konkretes Datum genannt, ein erster Fixpunkt in ihrem Terminkalender steht jedoch schon jetzt fest: die Mallorca Women’s Championships im Oktober. In einer Video-Botschaft auf der Internationalen Tourismus-Börse in Berlin kündigte die ehemalige Wimbledon-Finalistin von 2013 laut Bild stolz an: "Ich freue mich, nach meiner Baby-Pause diesen Sommer wieder auf die Tour zurückzukehren." Mit dem Turnier auf der spanischen Sonneninsel verbinde sie viele besondere Erinnerungen – und dieses Mal werde sie auch ihre kleine Tochter Bella mit im Gepäck haben.

Über die genauen Umstände ihres Privatlebens hüllt sich Sabine weiterhin in Schweigen. Sowohl die Identität von Bellas Vater als auch alle Details rund um ihre Tochter hält sie bislang von der Öffentlichkeit fern. Für die Fans bleibt dies ein Rätsel, das erst bei einer möglichen Turnier-Teilnahme mit ihrer Familie gelüftet werden könnte. Denn auf ihrem Instagram-Account ist es seit den Baby-News ruhig. Ob sie auch in Deutschland an den Start geht, ist noch unklar. Turniere in Berlin oder Bad Homburg könnten Optionen sein. Wie fit sie sich wirklich präsentieren wird, bleibt abzuwarten. Nach ihrem letzten WTA-Auftritt im Dezember 2023 in Dubai, bei dem sie in der Auftaktrunde ausschied, meldet sich die Berlinerin nun mit neuen Ambitionen zurück.

Die letzten Jahre verliefen für die Ex-Freundin von Entertainer Oliver Pocher (47) abseits des Platzes turbulenter als auf dem Tenniscourt. Immer wieder hatte sie mit Verletzungen zu kämpfen – besonders der Kreuzbandriss im November 2020 stellte sie vor eine große Herausforderung. Ihre Rückkehr im Mai 2022 brachte nicht den erhofften Erfolg, doch die Liebe zum Sport ließ sie nie los. Neben ihrer aktiven Karriere bahnt sich für Sabine noch eine weitere Perspektive an: Künftig könnte sie als Turnier-Direktorin in das 125er-Event auf Mallorca eingebunden sein. Dieser Schritt würde ihr die Möglichkeit bieten, dem Tennis auch nach ihrer aktiven Laufbahn treu zu bleiben. Bis dahin wird sie sicherlich die Unterstützung ihrer Familie genießen, während sie sich erneut auf einen bedeutungsvollen Aufschlag vorbereitet.

Getty Images Sabine Lisicki in Karlsruhe im September 2020

Getty Images Sabine Lisicki und Oliver Pocher, Ex-Paar

