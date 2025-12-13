Perrie Edwards' Verlobter spricht über ihre Fehlgeburten

Alex Oxlade-Chamberlain (32), der Verlobte von Little-Mix-Sängerin Perrie Edwards (32), hat in einem Interview mit The Athletic erstmals über die schwierigen Zeiten gesprochen, die das Paar durchleben musste. Die Sängerin hatte zuvor öffentlich gemacht, dass sie vor der Geburt ihres Sohnes Axel zwei Fehlgeburten erlitten hatte, darunter eine im Jahr 2022, die besonders spät in der Schwangerschaft geschah. Alex beschrieb die Verluste als äußerst schmerzhaft und betonte, wie schwer es sei, solche Situationen zu bewältigen. Besonders für Frauen, die eine tiefe Verbindung zum ungeborenen Kind aufbauen, seien solche Erlebnisse äußerst belastend. Auch er habe versucht, Stärke zu zeigen und dabei für seine Familie da zu sein.

Perrie hatte sich bereits im Podcast "We Need To Talk" zu ihren Erfahrungen geäußert, darunter das Gefühl der Machtlosigkeit während der Schwangerschaftsuntersuchung, die die Fehlgeburt offenbarte. Alex erklärte, dass der Fokus auf ihren Sohn Axel ihnen geholfen habe, diese Zeit zu überstehen. Dennoch sei es ein langer Weg gewesen, bis sie beide bereit waren, es erneut zu versuchen. Heute blickt das Paar jedoch optimistischer in die Zukunft. Perrie ist erneut schwanger, wie sie im September mit einem berührenden Video auf Instagram bekannt gab. Alex betonte, dass er, Perrie und Axel sich sehr auf das neue Familienmitglied freuen und die gemeinsame Zeit nun umso mehr schätzen.

Abseits der schweren Momente zeigen Perrie und Alex viel Gemeinsamkeit als Paar und Eltern. Die Sängerin lobte im Podcast die Gelassenheit ihres Partners: "Er ist sehr reif. Er ist sehr entspannt. Er ist sehr besonnen. Er ist nicht der Typ, der wütend wird oder wegen Dingen komisch reagiert." Im Alltag wirken die beiden nahbar: Bei einem London-Auftritt strahlte Perrie mit Babybauch und nahm sich Zeit für Fans, während Alex im Hintergrund lieber zurückhaltend blieb. Zuhause dreht sich viel um Axel, der sich laut seinem Papa auf sein Geschwisterchen freut.

Imago Alex Oxlade-Chamberlain und Perrie Edwards, 2019

Imago Alex Oxlade-Chamberlain jubelt mit Perrie Edwards nach dem Champions-League-Finale 2019

