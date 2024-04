Für Sabine Lisicki ist Schwangerschaft eine Herausforderung

Sabine Lisicki (34) steht eine aufregende Zeit bevor! Seit der Trennung von Oliver Pocher (46) im Jahr 2016 hält die Tennisspielerin ihr Privatleben weitestgehend aus der Öffentlichkeit heraus. Vor wenigen Tagen ließ sie sich allerdings ein süßes Geheimnis entlocken: Sabine erwartet ihr erstes Kind! Mit der Schwangerschaft beginnen auch die ersten Wehwehchen, wie sie ihren Followern via Instagram verrät: "Eine Schwangerschaft ist echt nicht leicht. Als Profisportlerin muss man mit vielen Dingen erst einmal lernen, klarzukommen. Es gibt viele Höhen und Tiefen, die zu bewältigen sind."

Die 34-Jährige spricht von Herausforderungen, die sie Tag für Tag einholen: "Oft werden Tage von Müdigkeit und Unwohlsein überschattet." In der Nacht komme sie nicht ausreichend zur Ruhe: "Ich schlafe viel mehr als sonst, aber habe viel weniger Energie. Nachts muss man mehrfach auf Toilette und somit ist der Schlaf alles andere als erholsam." Deswegen könne Sabine nicht wie gewohnt trainieren, was sich schließlich auch an ihrem Körper bemerkbar mache.

Anfang März teilte die Sportlerin die frohe Botschaft mit ihren Followern im Netz. "Das Leben hält viele Überraschungen für einen bereit, so auch diese. Mein Verlobter und ich freuen uns auf die spannende Reise. Das heißt auch… dass ich noch mal ein Comeback machen muss", schrieb Sabine zu einem Foto, auf dem ein Paar Babyschuhe zu sehen sind. Ihr Nachwuchs soll noch in diesem Jahr das Licht der Welt erblicken.

Instagram / sabinelisicki Tennisspielerin Sabine Lisicki

Getty Images Sabine Lisicki

