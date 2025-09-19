Tennisstar Sabine Lisicki mischt bei "Alles was zählt" mit

Es gibt prominente Unterstützung bei Alles was zählt. Sabine Lisicki (35) feiert ihr Schauspieldebüt bei der beliebten Serie. In drei Folgen, die zwischen dem 15. und 17. Dezember ausgestrahlt werden, schlüpft die Wimbledon-Teilnehmerin in eine Gastrolle und sorgt für frischen Wind in Essen. Damit unterstützt sie die fiktive argentinische Tennisspielerin Joana Perez, gespielt von Josephine Martz, die sich wegen Schulterschmerzen im bekannten Steinkamp-Retreat aufhält. Für die Profisportlerin ist der Gastauftritt ein wahr gewordener Traum. "Ich habe tatsächlich schon damals die allererste Folge von AWZ gesehen! Und wir sind auf dem Tennisplatz – das ja ist mein Zuhause!", berichtete sie RTL begeistert.

Sabine hat ein turbulentes Jahr hinter sich. Im September 2024 ist sie Mutter eines Sohnes geworden. Doch ihre Karriere will sie deshalb nicht hinten anstellen müssen. Wie schwierig es ist, das unter einen Hut zu bekommen, verriet sie dem Privatsender: "Die allergrößte Herausforderung ist der Schlafmangel. Vor allem als Sportlerin. Die Regeneration nach harten Einheiten ist echt wichtig, und das kann aktuell mit einem Baby nicht immer so problemlos stattfinden, wie gewünscht."

Der Fokus auf die Sportart Tennis ist recht neu bei "Alles was zählt". Im Sommer wurde bekannt, dass die Darstellerinnen Josephine Martz und Bianca Hein (50) als tennisbegeistertes Mutter-Tochter-Duo Teil der Vorabendserie werden würden. Seitdem haben sie sich gut in der Show eingelebt. Seit Neuestem sind sie sogar Teil des neuen Vorspanns. Für Josephine war dies eine aufregende Erfahrung, auf die sie sich gedanklich vorbereitet hatte. "Ich habe überlegt, was man für Posen machen könnte, was man anbieten könnte", erzählte sie im Interview mit RTL.

RTL / Julia Carola Pohle Sabine Lisicki bei "Alles was zählt"

RTL / Julia Carola Pohle Josephine Martz, Bianca Hein, Sabine Lisicki und Maria Müller bei "Alles was zählt"

RTL / Julia Feldhagen Josephine Martz und Bianca Hein, Schauspielerinnen