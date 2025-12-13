Kristin Cavallari verrät Details zu neuem Mann im Leben

Kristin Cavallari (38) hat verraten, dass sie derzeit einen Mann in Los Angeles datet, während sie selbst in Nashville lebt. In ihrem Podcast "Let’s Be Honest" sprach die 38-Jährige ganz offen über die Fernbeziehung und erklärte, dass beide sehr beschäftigt seien und kaum Kontakt über Nachrichten pflegen. "Es gibt hier und da mal einen Text, aber wirklich nicht viel", erzählte der Realitystar. Anrufe gibt es nur gelegentlich, teilweise bleibt der Kontakt auch wochenlang aus – jedoch ohne, dass es sie stresst.

Früher habe sie sich in ähnlichen Situationen Sorgen gemacht, wenn sie längere Zeit nichts von jemandem gehört habe, aber heute sei das anders, berichtete Kristin. "Ich mag es, von ihm zu hören, aber ich denke nicht den ganzen Tag an ihn", verriet sie gelassen. Ihre Kinder Camden, Jaxon und Saylor und ein durchgetakteter Alltag lassen ihr dafür ohnehin wenig Raum. Sowohl Kristin als auch der neue Mann an ihrer Seite scheinen ein vollgepacktes Leben zu führen, was für sie sogar ein Pluspunkt ist: "Ich glaube, ich will jemanden daten, der beschäftigt ist und etwas im Leben zu tun hat."

Schon vor einigen Wochen hatte Kristin in ihrem Podcast "Let’s Be Honest" klare Worte gefunden, wenn es um ihre Dating-Regeln ging. Die Reality-Persönlichkeit machte damals deutlich: Schauspieler möchte sie nicht daten. "Schauspieler sind für mich eine Gruppe von Nerds", erklärte Kristin damals. Viele von ihnen wirkten auf sie unsicher und würden permanent Bestätigung suchen. Auch den stressigen Alltag mit unplanbaren Drehzeiten empfand sie als abschreckend. "Logistisch wäre es ein Albtraum", betonte sie damals.

Anzeige Anzeige

Getty Images Kristin Cavallari beim EWG x Uncommon Beauty Event im Kimpton Aertson Hotel in Nashville

Anzeige Anzeige

Getty Images Kristin Cavallari beim 21Seeds Infused Tequila Cookbook Club Launch in Los Angeles

Anzeige Anzeige

Getty Images Kristin Cavallari beim iHeartRadio Music Festival 2022 in der T-Mobile Arena in Las Vegas