Mit Sabine Lisicki: Olli Pocher fühlte sich wie Spielermann

Oliver Pocher (46) hat eine lange Liste prominenter Ex-Freundinnen. Neben der Moderatorin Annemarie Carpendale (46) und seiner derzeitigen Podcast-Kollegin Sandy Meyer-Wölden (41) war der Comedian auch mit der Tennisspielerin Sabine Lisicki (34) liiert. Über ihre gemeinsame Zeit Anfang der 2000er-Jahre spricht Olli jetzt ganz offen in seinem Podcast "Die Pochers! Frisch recycelt". Selbstsicher bemerkt der Entertainer: "Ich war der Erste, in den sie besonders verliebt war." Doch auch für den Moderator war die Beziehung zu der Profisportlerin eine einzigartige Erfahrung. "Ich war der Spielermann", wird ihm rückblickend klar.

Die Liaison zwischen der ehemaligen Wimbledon-Finalistin und dem Komiker hielt jedoch nur zweieinhalb Jahre. Im Jahr 2013 hatten sie sich durch eine Nachricht auf Twitter, die Olli der Sportlerin geschickt hatte, kennengelernt. "Das ging von dir aus", stellt seine Co-Podcasterin Sandy amüsiert fest. Ab einem gewissen Zeitpunkt habe es jedoch einfach nicht mehr funktioniert, wie es funktionieren sollte, erinnert sich der 46-Jährige. "Es hat irgendwann einfach nicht mehr gepasst", fasst der Ex-Mann von Amira Pocher (31) zusammen.

Sabine hat momentan jeden Grund zur Freude: Erst kürzlich verkündete die Tennisspielerin ihre Schwangerschaft. "Das Leben hält viele Überraschungen für einen bereit, so auch diese. Mein Verlobter und ich freuen uns auf die spannende Reise", schrieb sie auf Instagram. Im Podcast findet Sandy wohlwollende Worte für die werdende Mutter. "Umso schöner, dass sie jetzt glücklich ist und dass sie ihre kleine Familie gründen darf", freut sich das Model für die Sportlerin. Olli hingegen nutzt den Moment, um noch eine sarkastische Nachricht an seine Verflossene loszuwerden. "Hoffentlich hält das, und ansonsten kann ich ihr eine Scheidungsanwältin empfehlen", scherzt er in typischer Pocher-Manier.

Anzeige

Getty Images Sandy Meyer-Wölden im Mai 2023

Anzeige

Instagram / sabinelisicki Sabine Lisicki im Juli 2021 am Tegernsee in Bayern

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de