"Überraschung": Sabine Lisicki wird zum ersten Mal Mutter!

Damit haben Sabine Lisickis (34) Fans wohl nicht gerechnet: Die Tennisspielerin darf sich noch in diesem Jahr über ihren ersten Nachwuchs freuen. Auf Instagram macht sie öffentlich, dass sie gemeinsam mit ihrem Verlobten ein Kind erwartet. "Das Leben hält viele Überraschungen für einen bereit, so auch diese. Mein Verlobter und ich freuen uns auf die spannende Reise. Das heißt auch… dass ich noch mal ein Comeback machen muss", schreibt die Sportlerin zu einem Foto, auf dem ein Paar Babyschuhe zu sehen sind. In dem Post verkündet sie auch, dass das Baby noch in diesem Jahr zur Welt kommen soll.

Sabines Follower sind von dieser Nachricht ganz aus dem Häuschen. Auch einige Promis haben ihr bereits gratuliert – darunter die Moderatorin Rebecca Mir (32), Tennisprofi Barbara Schett-Eagle, der Rennrodler Felix Loch und der Schauspieler Ben Heinrich. "Das gibt es doch nicht! Ich freue mich so für dich. Genieße diese neue Reise", schrieb zum Beispiel die britische Tennisspielerin Eden Silva. Um wen es sich bei Sabines Verlobten handelt, ist nicht bekannt. Die 34-Jährige hält ihr Liebesleben weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus.

Die Ex-Partnerin von Oliver Pocher (46) hatte in den vergangenen Jahren viel durchgemacht. 2020 hatte sie einen Kreuzbandriss im linken Knie und zog sich daraufhin erst mal aus dem Sport zurück. "Jetzt liegt ein langer und harter Weg vor mir, um zurückzukommen, aber ich habe das Riesenglück, von dem besten medizinischen Team umgeben zu sein", hatte sie damals auf Instagram erklärt. Im vergangenen Jahr feierte sie jedoch ihr großes Comeback. Beim Calgary National Bank Challenger konnte sie gegen die Kanadierin Stacey Fung ihren ersten Sieg seitdem einfahren.

Instagram / sabinelisicki Tennisspielerin Sabine Lisicki

