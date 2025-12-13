Gemeinsames Shooting: Diese Tipps gab Heidi Klum Sohn Henry

Heidi Klum (52) und ihr Sohn Henry Samuel (20) haben gemeinsam für das Cover der neuen ELLE Germany vor der Kamera gestanden – ein stolzer Moment für die Germany's Next Topmodel-Chefjurorin und ihren Sohn, der damit sein Cover-Debüt feiert. In einem Interview mit dem Magazin verriet Henry, welche Tipps er von seiner berühmten Mutter während des Shootings erhielt: "Auf meine Haltung zu achten. Ich mag Videospiele und saß früher ständig nach vorne gebeugt am Computer." Doch nicht nur körperliche Haltung, auch Selbstvertrauen war ein Thema, bei dem ihm Heidi einiges mit auf den Weg geben konnte.

Die 52-Jährige selbst betonte im Gespräch die Wichtigkeit, auf das eigene Bauchgefühl zu hören: "Wenn ich auf andere gehört hätte, wäre ich nie irgendwo hingekommen." Für die Aufnahmen arbeiteten Mutter und Sohn mit Starfotograf Rankin zusammen, der in der Modewelt kein Unbekannter ist. "Ich kenne Rankin jetzt 22 Jahre. Er kennt Henry schon sein ganzes Leben lang", berichtete Heidi über die Vertrautheit am Set. Dennoch betonte sie, dass ihr Sohn sich wohl auch bei jedem anderen Fotografen hätte wohlfühlen können. Die Zusammenarbeit mit Rankin verlieh dem Shooting jedoch eine besonders angenehme Atmosphäre.

Schon vor rund zwei Monaten machten die Model-Mama und ihr Sohn bei den InStyle Imagemaker Awards gemeinsam von sich reden. Arm in Arm schritten sie in perfekt aufeinander abgestimmten schwarzen Outfits über den roten Teppich in Bel Air. Henry überzeugte dabei mit einem eleganten Anzug, während Heidi mit einem auffälligen Bandagenkleid und einer goldenen Clutch alle Blicke auf sich zog. Die Harmonie zwischen Mutter und Sohn wurde von den Gästen am Abend besonders gelobt – strahlend und gut gelaunt posierten sie für die Fotografen.

ELLE Germany / Rankin Henry Samuel und Heidi Klum, Dezember 2025

ELLE Germany / Rankin Henry Samuel und Heidi Klum, Dezember 2025

Getty Images Heidi Klum mit ihrem Sohn Henry, September 2025