Jamie Lee Curtis reicht's: Red-Carpet-Stress wird absurd

Jamie Lee Curtis (67) hat genug und spricht jetzt Klartext über den Druck, sich für den roten Teppich herzurichten. Bei der Premiere ihres neuen Films "Ella McCay" am 9. Dezember in Los Angeles zeigte die Schauspielerin auf humorvolle Weise, wie sehr sie die Doppelstandards in der Modewelt belasten. In einem Interview mit Entertainment Tonight erklärte sie: "Typen dürfen Smoking tragen. Frauen müssen jedes Mal alles geben. Und das wird langsam etwas verrückt." Auf dem Event selbst entschied sie sich für ein schwarzes Leder-Midikleid. An ihrer Seite: Ehemann Christopher Guest (77), der laut People Magazine in einem schlichten marineblauen Anzug für Eleganz sorgte.

Im Gespräch mit Entertainment Tonight schildert die Oscarpreisträgerin zudem, wie sehr sie sich über Einladungen freut – doch jedes Mal folgen panische Gedanken: "Das erste, was mir über die Lippen kommt, ist: 'Oh, was soll ich bloß anziehen?'" Bereits in der Vergangenheit hat Jamie Lee Curtis ihren Unmut über den Styling-Zirkus geäußert, zugleich bewies sie aber immer wieder, dass sie andere Frauen unterstützt. So lobte sie im Oktober bei einem Event die Schauspielerin Sydney Sweeney (28) für deren Look. Die beiden posierten damals gemeinsam für Fotos, wobei Jamie Lee Curtis die Kreation von Sydney sichtlich bewunderte.

Privat scheint es für die Schauspielerin bestens zu laufen. Am Rande der Premiere zeigten sich Jamie und Christopher, die seit über 40 Jahren verheiratet sind, sichtlich entspannt. Das Paar nahm sich Zeit für Fotos, lachte laut Daily Mail immer wieder miteinander, bevor beide weiter über den roten Teppich schritten. Ihre Beziehung zählt in Hollywood als Vorzeigebeispiel für Beständigkeit, und die beiden gelten als echtes Traumpaar. Und egal in welchem Outfit: Die zweifache Mutter schafft es durch ihre lockere und bodenständige Art immer wieder, Fans und Kollegen gleichermaßen zu begeistern.

Getty Images Jamie Lee Curtis bei der Premiere von "Ella McCay" in Hollywood

Getty Images Christopher Guest und Jamie Lee Curtis bei der Weltpremiere von "Ella McCay" in Hollywood, Dezember 2025

Getty Images Jamie Lee Curtis beim Amazon Upfront 2025 in New York