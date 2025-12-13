Rapper The Game entschuldigt sich bei Kim und Kanye

Rapper The Game (46) hat sich jetzt öffentlich bei Kim Kardashian (45) und Kanye West (48) entschuldigt. In der Show "Club Shay Shay" wurde der Musiker von Moderator Shannon Sharpe mit kontroversen Textzeilen aus einem seiner Songs von 2019 konfrontiert. Damals rappte er explizit über eine angebliche intime Begegnung mit Kim, die zu dieser Zeit mit Kanye verheiratet war. "Ich hielt Kim Kardashian am Hals", textete er damals und sorgte damit für Schlagzeilen. Auf Nachfrage gab The Game zu, an diesem Tag bewusst auf Konfrontation gesetzt zu haben.

Mehr Details legte der Westcoast-Star im Podcast nach: Der Streit sei letztlich kurz gewesen. Kanye habe ihn damals gebeten, künftig nicht mehr über seine Frau zu sprechen, und The Game habe dem aus Respekt zugestimmt. "Er hat mich gebeten, es zu lassen, und ich hab’s gelassen", so die Quintessenz seines Auftritts bei "Club Shay Shay". Spannend am Rand: The Game fährt bis heute zwei "liquid-metal" Mercedes-Maybachs, die er eigenen Angaben zufolge im vergangenen Jahr von Kanye bekommen hat. Ein auffälliges Zeichen dafür, dass trotz alter Zwistigkeiten offenbar Respekt geblieben ist.

Die Verknüpfungen zwischen den drei Stars reichen Jahre zurück. Kim Kardashian ist als Reality-Star und Unternehmerin global präsent, teilt als Mutter von vier Kindern ihr Leben längst nicht mehr so offen wie früher. Kanye, der als Musiker und Modeunternehmer immer wieder polarisierte, pflegte in besseren Zeiten enge Bande zu Weggefährten aus der Rap-Szene, zu denen auch The Game zählte. Der Rapper selbst betont in Interviews oft seine Loyalität zu Freunden und Familie. In Los Angeles kreuzten sich ihre Wege immer wieder – im Studio, bei Events, im gemeinsamen Umfeld. Dass Worte in dieser Welt Gewicht haben, zeigt seine Entschuldigung nun auf persönlicher Ebene.

Collage: Valerie Macon / Getty Images, Getty Images Collage: The Game und Kanye West

Imago Influencerin Kim Kardashian und Rapper Kanye West

Getty Images Rapper The Game bei den BET Awards 2014 in Los Angeles

Getty Images Kanye West, Februar 2025