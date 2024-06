So stylish setzt Sabine Lisicki ihren Babybauch in Szene!

Sabine Lisicki (34) ist mächtig stolz auf ihre Babykugel. Die Tennisspielerin und ihr Verlobter erwarten noch in diesem Jahr ihren ersten Nachwuchs. Die süßen Babynews teilte die Profisportlerin vor rund drei Monaten mit der Öffentlichkeit. Nun, wo sich ihr Babybauch langsam aber sicher deutlich abzeichnet, versorgt sie ihre Fans auf Instagram mit einem Schnappschuss. Vor traumhafter, sommerlicher Kulisse posiert die werdende Mama mit einem breiten Lächeln auf einer Steintreppe. In einer lässigen khakifarbenen Jogginghose und einem schwarzen bauchfreien Top setzt Sabine ihre Babykugel perfekt in Szene.

Unter dem Foto gibt der Tennisstar seiner Fangemeinde ein Update zur Schwangerschaft: "Weil so viele von euch fragen, wie es mir in der Schwangerschaft geht: Dem Baby und mir geht es gut." Ganz problemlos scheint diese zwar nicht vonstattenzugehen, jedoch bleibt die 34-Jährige zuversichtlich: "Es gibt so einige Herausforderungen, die eine Schwangerschaft mit sich bringt, aber es ist nichts, womit wir nicht umgehen können."

Um welche Herausforderungen es sich dabei handelt, teilte sie bereits vor einigen Wochen mit ihrer Community im Netz. "Oft werden Tage von Müdigkeit und Unwohlsein überschattet", berichtete Sabine. Darüber hinaus könne die Tennisspielerin nachts nicht genug Energie tanken und klagt über Schlafprobleme: "Ich schlafe viel mehr als sonst, aber habe viel weniger Energie. Nachts muss man mehrfach auf Toilette und somit ist der Schlaf alles andere als erholsam."

Anzeige Anzeige

Getty Images Sabine Lisicki

Anzeige Anzeige

Instagram / sabinelisicki Tennisspielerin Sabine Lisicki

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr es, dass Sabine ihren Followern Einblicke in die Schwangerschaft gewährt? Ich finde es super! Ich freue mich jedes Mal, etwas von ihr zu sehen. Hmm, Schwangerschaft ist nicht so mein Thema. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de