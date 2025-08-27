Brooklyn Beckham feuert neue Spitze gegen die Beckhams ab

Brooklyn Peltz-Beckham (26) sorgt mit einer neuen Spitze gegen seine Familie für Aufsehen. In einem Video, das er auf seinem Instagram-Profil teilte, war er zusammen mit dem berühmten Koch Michel Roux Jr. zu sehen, mit dem er ein klassisches britisches Gericht zubereitete – Gammon mit Ei und Pommes. Während des Gesprächs scherzte der Hobbykoch, dass er nur für dieses Gericht nach London zurückkehren würde – eine Anspielung, die viele als weitere Distanzierung von seinen Eltern David (50) und Victoria Beckham (51) deuten. Brooklyn lebt mittlerweile mit seiner Frau Nicola Peltz-Beckham (30) in Los Angeles und kehrte zuletzt nur für berufliche Verpflichtungen in seine Heimat zurück.

Neben dem auffälligen Kommentar wurde auch das Verhältnis von Brooklyn zu seinen Eltern erneut diskutiert, da die Familie seit geraumer Zeit nicht zusammen in der Öffentlichkeit gesehen wurde. Der schwelende Konflikt zwischen Brooklyn und den Beckhams scheint anzuhalten, nachdem er mit seiner Frau offenbar bewusst Gelegenheiten wie Fotoshootings in London nutzte, ohne dabei Kontakt zu seiner Familie aufzunehmen. Bei den Dreharbeiten mit Roux demonstrierte er hingegen seine Leidenschaft fürs Kochen und ließ sich weder von Kritiken an seinen Kochkünsten noch von Spekulationen über die Spannungen in der Familie beirren.

Der Konflikt innerhalb der Familie Beckhams, der sich bereits vor Brooklyn und Nicolas prunkvoller Hochzeit im Jahr 2022 abzeichnete, scheint sich seither nicht zu entspannen. Insbesondere Nicolas starke Einflussnahme auf Brooklyn hat die ohnehin angespannte Beziehung verschärft. Für Brooklyn selbst bleibt die Situation schwierig, da seine Ehe immer wieder unter Beobachtung steht und kritische Stimmen nicht abreißen. Auch der jüngste Meilenstein in ihrer Beziehung, die Erneuerung ihres Ehegelübdes, fand ohne die Anwesenheit seiner berühmten Familie statt und wurde von einigen Beobachtern als weiteres Zeichen der Entfremdung gedeutet.

Getty Images Brooklyn Peltz Beckham im Juni 2024 auf der Pariser Fashion Woche

Instagram / brooklynpeltzbeckham Brooklyn und Nicola Peltz-Beckham, Juli 2025

Instagram / nicolaannepeltzbeckham Cruz, David, Brooklyn, Victoria, Nicola und Harper Beckham feiern Weihnachten