Auf diesem besonderen Beckham-Familienfoto fehlt Brooklyn

Ein besonderer Moment für David Beckham (50) und seine Familie: Der frühere Fußballer und heutige Inter-Miami-Präsident feierte am Samstagabend den Triumph seines Teams. Mit einem 3:1-Sieg gegen die Vancouver Whitecaps sicherte sich die Mannschaft nun den MLS-Titel, wie die Daily Mail berichtet. Im Stadion waren seine Frau Victoria (51) und die gemeinsamen Kinder Romeo, Cruz und Harper dabei. Gemeinsam posierte die Familie für ein Foto – doch wieder einmal fehlte der älteste Sohn der Beckhams. Stattdessen widmete sich Brooklyn (26) seinem Instagram-Kanal, auf dem er seinen Fans zeigte, wie man französische Zwiebelsuppe zubereitet.

Die Abwesenheit von Brooklyn wirft erneut ein Licht auf die spekulierten Spannungen innerhalb der Familie. Schon in der Vergangenheit fehlte er bei wichtigen Anlässen, darunter der 50. Geburtstag seines Vaters und die Zeremonie zu dessen Ritterschlag. Auch seine Unterstützung für das Netflix-Dokumentationsprojekt seiner Mutter Victoria blieb aus. Laut einer Quelle der Daily Mail sollen die jüngeren Brüder Cruz und Romeo ihn und seine Ehefrau Nicola (30) sogar auf Instagram blockiert haben. Trotzdem scheint Cruz laut Mirror um eine Annäherung bemüht zu sein, wie ein kürzlich gepostetes gemeinsames Urlaubsfoto aus glücklicheren Zeiten andeutet.

Brooklyn, der älteste Beckham-Sohn, startete nach seiner Hochzeit mit Nicola Peltz im Jahr 2022 in den USA ein eigenes Kapitel. Seitdem ist die Distanz zu seiner Familie deutlich spürbar. Für David hingegen markiert der Triumph von Inter Miami einen glanzvollen Höhepunkt seines langjährigen Engagements in der Major League Soccer. Dass er diesen Erfolg gemeinsam mit Victoria und den drei jüngeren Kindern feiern konnte, verlieh dem Abend eine besondere Note – auch wenn der leere Platz von Brooklyn auf dem Familienfoto ins Auge stach. Ob die Familie bald wieder vollständig vereint sein wird, bleibt vorerst offen.

Getty Images David Beckham feiert mit Victoria Beckham den MLS-Cup-Sieg 2025

Getty Images Sir David Beckham feiert mit seiner Familie den MLS-Cup-Sieg von Inter Miami CF

Getty Images Brooklyn und Nicola Peltz-Beckham, 2025

