Sendet Cruz Beckham hier eine Nachricht an Bruder Brooklyn?

Cruz Beckham (20) sorgt mit einem emotionalen Appell auf Instagram für Aufsehen. Der Musiker postete am 27. November ein nachdenkliches Selfie mit einem weinenden Emoji und einer eindringlichen Botschaft: "Das Leben ist zu kurz, um zu schweigen. Sprich es zumindest aus." Kurz darauf teilte er ein Video, in dem ein junger Mann seinem Bruder eine Gitarre schenkt, und kommentierte es schlicht mit "Bruderliebe". Beobachter vermuten, dass Cruz damit eine Brücke zu seinem älteren Bruder Brooklyn Peltz-Beckham (26) schlagen möchte, mit dem die Beziehung seit Längerem angespannt scheint.

Die Frostphase zwischen Brooklyn und seiner berühmten Familie ist seit Monaten Thema. Bereits im Mai 2025 sorgte seine Abwesenheit bei der Feier zu Davids (50) Geburtstag für Gesprächsstoff. Ein weiteres Zeichen der Distanz war Romeo und Cruz’ Entscheidung, Brooklyn auf Instagram zu entfolgen, was öffentlich große Aufmerksamkeit erregte. Der jüngste Vorfall ereignete sich im Oktober 2025: Brooklyn blieb bei Davids Ritterschlag durch König Charles (77) auf Schloss Windsor fern. Während Victoria, die drei anderen Kinder und Davids Eltern zugegen waren, promotete der 26-Jährige stattdessen seine Soßenmarke von New York aus.

Vor zwei Wochen berichteten US- und UK-Medien übereinstimmend, dass Brooklyn nur unter einer Bedingung zur Familie zurückkehren wollte: Er verlangt angeblich zusammen mit seiner Ehefrau eine öffentliche Entschuldigung von Victoria und David. Laut einer Quelle fühlt sich Nicola von Victorias Verhalten verletzt. "Es scheint, als hätten sie gedacht, sie könnten Nicola ohne Konsequenzen beschimpfen. Sie haben nicht nachgelassen", erklärte der Insider und ergänzte, dass die beiden ein klares Eingeständnis sowie echte Wiedergutmachung fordern.

Collage: Getty Images, Getty Images Cruz und Brooklyn Beckham Collage

IMAGO / Avalon.red David Beckham, November 2025

Getty Images Brooklyn und Nicola Peltz-Beckham, 2025