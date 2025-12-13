Royals
Adelstitel: Victoria Beckham bald Dame bei Neujahrsehrung?

- Helena Neukam
Lesezeit: 2 min

Victoria Beckham (51) könnte womöglich bald zur Dame ernannt werden. Die Designerin steht Medienberichten zufolge ganz oben auf der Liste der Favoriten für die New Year’s Honours des britischen Königshauses. Sollte sie die Ehrung erhalten, wäre sie die erste in ihrer ehemaligen Band, den Spice Girls, die diesen Titel tragen darf. Erst kürzlich wurde ihr Mann David Beckham (50) in einer Zeremonie auf Schloss Windsor zum Ritter geschlagen. Auffällig war damals das Fehlen ihres ältesten Sohnes Brooklyn Beckham (26), der weder bei der Veranstaltung im November noch bei Davids Geburtstag gesehen wurde. Im Gegensatz dazu war der Rest der Familie anwesend.

Hinter den Kulissen der berühmten Familie brodelt es offenbar seit Monaten. Während Victoria und David versuchen, die Beziehung zu ihrem Sohn zu reparieren, scheint Brooklyn auf einen öffentlichen Schritt der Eltern zu warten. Insidern zufolge verlangen er und seine Frau Nicola Peltz (30) von den Beckhams eine öffentliche Entschuldigung, bevor sie bereit sind, die Familienbande wiederherzustellen.

Victoria hat seit ihrer Zeit als "Posh Spice" einen bemerkenswerten Wandel zur Fashion-Ikone durchlaufen. Als erfolgreiche Unternehmerin und Designerin hat sie sich über die Jahre einen festen Platz in der Welt der High Fashion erarbeitet. Gleichzeitig unterstützt sie ihren Ehemann David, der nicht nur auf dem Fußballplatz brillierte, sondern in den letzten Jahren auch durch sein karitatives Engagement glänzt. Vor ihrem möglichen Titel als Dame wurde Victoria bereits mit dem OBE (Order of the British Empire) für ihre Verdienste in der Mode ausgezeichnet. In Interviews sprach sie immer wieder voller Stolz über David und die patriotischen Werte, die sie als Familie leben. Ihr enger Zusammenhalt wird nun auf eine weitere Probe gestellt, doch Victoria zeigt klar ihre Bereitschaft zur Versöhnung.

Victoria Beckham, Designerin
Getty Images
Victoria Beckham, Designerin
Sir David Beckham präsentiert seine Auszeichnung, 4. November 2025
Getty Images
Sir David Beckham präsentiert seine Auszeichnung, 4. November 2025
David, Victoria und Brooklyn Beckham, September 2019
Getty Images
David, Victoria und Brooklyn Beckham, September 2019
Wäre Victoria als Dame die richtige Wahl bei der Neujahrsehrung?
