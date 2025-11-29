Brooklyn Beckham erhält Weihnachtsstrumpf trotz Familienzoff

Brooklyn Peltz-Beckham (26) steht zwar im Zentrum eines Familienzwists, doch seine Großmutter Jackie Adams zeigt, dass die Tür zur Familie nicht ganz geschlossen ist. Trotz seiner Abwesenheit bei zahlreichen Familienanlässen im vergangenen Jahr, darunter der 50. Geburtstag seines Vaters David Beckham (50), bekommt Brooklyn auch in diesem Jahr einen personalisierten Weihnachtsstrumpf. Victoria Beckham (51), seine Mutter, teilte eine Aufnahme der festlichen Dekoration ihrer eigenen Mutter Jackie auf Instagram. Die roten Strümpfe der Enkelkinder, darunter Brooklyn, Romeo (23), Cruz (20) und Harper (14), hingen geschmackvoll über dem Kamin. "So viele Enkelkinder!", schrieb Victoria zu dem Video.

Freunde der Familie berichten, dass Jackie und auch Davids Mutter Sandra besonders unter der angespannten Situation leiden, da sie Brooklyn früher sehr nahestanden. Insbesondere Jackie hat viele Erinnerungen an die Zeit, als Brooklyn ein Baby war und seine Eltern oft beruflich unterwegs waren. Die Großmütter seien "sehr traurig", sagte ein Insider gegenüber der Daily Mail, und bedauern, dass sie den Kontakt zu ihrem ältesten Enkelsohn weitgehend verloren haben. Auch bei Highlights wie Victorias Netflix-Dokuserie-Premiere habe das Ehepaar Peltz-Beckham gefehlt. Trotzdem ließ Jackie kürzlich in einem Kommentar unter einem seiner Kochvideos ihre Zuneigung durchblicken: "Das sieht toll aus, Brooklyn. Viel Liebe."

Brooklyn hat sich mittlerweile in Los Angeles eingerichtet, wo er mit seiner Ehefrau Nicola Peltz-Beckham (30) lebt und seinen Fokus auf Social-Media-Projekte sowie das Kochen legt. Seine kulinarischen Experimente stießen oft auf geteilte Meinungen, doch der Beef Wellington, den er im Oktober präsentierte, brachte ihm breite Anerkennung ein. Victoria selbst reflektierte kürzlich in einem Podcast über die "veränderten Dynamiken" in der Familie, erwähnte ihren ältesten Sohn jedoch nicht explizit. "Kommunikation ist der Schlüssel", sagte sie und betonte, dass ihre Familie ein "sicherer Raum" für jedes Gespräch sei. Trotz familiärer Spannungen zeigt Jackie durch ihren liebevollen Weihnachtsstrumpf-Gruß, dass die Verbindung zu ihrem Enkel nicht vollständig gekappt ist.

Instagram / victoriabeckham Brooklyn Peltz-Beckham, Cruz Beckham, Romeo Beckham und Harper Seven Beckham, Geschwister

Getty / Victor Boyko Victoria und Brooklyn Beckham

Getty Images / Pascal Le Segretain Nicola und Brooklyn Peltz-Beckham, 2025