Nervenkrankheit: So schlecht ging es Andreas Martin vor Tod

Schlagerstar Andreas Martin (72) ist verstorben. Der Musiker, der mit Hits wie "Amore Mio" und "Du bist alles (Maria, Maria)" zur Ikone wurde, kämpfte seit Jahren mit einer unheilbaren Krankheit. Sein Sohn Alexander Martin enthüllte vor rund zwei Jahren in einem Interview mit Schlager Radio, dass bei dem Sänger Polyneuropathie diagnostiziert worden war. Dies ist eine Erkrankung des Nervensystems, die Schmerzen, Taubheitsgefühle und Muskelschwäche verursacht. "Meinem Vater geht es gesundheitlich sehr schlecht", äußerte er sich bereits damals. Die Diagnose traf Andreas schwer, doch trotz seines gesundheitlich angeschlagenen Zustands hegte er bis zuletzt die Hoffnung, eines Tages wieder vor Publikum aufzutreten.

Das Leben von Andreas nahm 2017 eine tragische Wendung, als seine Frau Juliane nach mehrwöchiger Vermisstensuche leblos aufgefunden wurde. Der Schock dieses Verlustes führte dazu, dass Andreas sich immer weiter aus der Öffentlichkeit zurückzog. Bereits 2019 erklärte Alexander das Karriereende seines Vaters, doch im letzten Jahr hatte Andreas noch einmal ein Comeback in Erwägung gezogen. Dieses musste er jedoch absagen, da ihm seine Kräfte fehlten. Laut seinem Sohn Alexander verschlechterte sich der Zustand seines Vaters rapide, was ihn schließlich daran hinderte, seinen Bühnenwunsch zu verwirklichen.

Andreas Martin verstarb im Alter von 72 Jahren an Organversagen. Sein Sohn war bei ihm, als er in den frühen Morgenstunden friedlich in seinem Zuhause einschlief. Bis zu seinem Tod war Andreas in der Schlagerwelt für seine gefühlvollen Auftritte und eingängigen Melodien bekannt. Seine Fans und Wegbegleiter werden sich an ihn als talentierten Künstler und liebevollen Familienmenschen erinnern. Sein musikalisches Erbe und seine unvergesslichen Lieder wie "Deine Flügel fangen Feuer" bleiben ein Trost für all jene, die von der Nachricht seines Ablebens tief bewegt sind.

Getty Images Andreas Martin, Schlagersänger

Instagram / alexandermartin.official Alexander Martin, Musiker

United Archives GmbH Andreas Martin 1983

