Andreas Martin (†72) verkraftete Leichenfund seiner Frau nie

Andreas Martin (†72) ist verstorben. Vor seinem Ableben erschütterte der Tod seiner geliebten Ehefrau Juliane das Leben des Schlagerstars. Am 15. Juni 2017 wurde seine Partnerin als vermisst gemeldet – von ihr fehlte monatelang jede Spur. Erst im November des selben Jahres kam die traurige Gewissheit: Juliane Martin-Krause wurde tot in einem Waldstück nahe des gemeinsamen Hauses in Neuenkirchen aufgefunden – keine 650 Meter von der Haustür des Schlagersängers entfernt. Spaziergänger entdeckten die sterblichen Überreste und verständigten die Behörden. Die Polizei identifizierte die Leiche mithilfe eines gefundenen Personalausweises aus der Handtasche der Verstorbenen.

Andreas und Juliane waren über drei Jahrzehnte verheiratet, eine lange Zeit voller gemeinsamer Höhen und Tiefen. Laut Bild war Juliane schon zu Lebzeiten auf Medikamente angewiesen. Im Interview mit dem Blatt betonte der gemeinsame Sohn der Eheleute, Alexander Martin: "Papa sprach bis zuletzt davon, wie sehr er sie vermisste." Heute ist Andreas mit seiner Juliane vereint und wurde neben ihr beigesetzt.

Der Schmerz über den Verlust seiner geliebten Frau begleitete den Sänger bis zu seinem eigenen Tod. Andreas, der für Hits wie "Deine Flügel fangen Feuer" bekannt war, verstarb vor am Samstag friedlich im Beisein seines Sohnes an Organversagen. Er gab gegenüber dem Magazin an, dass sein Vater "mit einem Lächeln" von dieser Welt ging. Besonders in seinen letzten Monaten erinnerte sich Andreas häufig an die schöne Zeit mit Juliane zurück. Ihre Liebesgeschichte und die Tragik ihrer letzten Jahre überschatteten sein Leben bis zum Ende.

Instagram / alexandermartin.official Juliane Martin-Krause und ihr Mann Andreas Martin

Getty Images Andreas Martin, Schlagersänger

United Archives GmbH Andreas Martin 1983