Organsversagen: "ZDF-Hitparade"-Star Andreas Martin ist tot

Die Schlagerwelt trauert um Andreas Martin (72). Der Sänger, der in den 80er- und 90er-Jahren große Erfolge feierte und mit seinem Hit "Deine Flügel fangen Feuer" berühmt wurde, verstarb im Alter von 72 Jahren an Organversagen. Der Tod ereignete sich am vergangenen Samstagmorgen in seinem Zuhause in Siegburg. Dabei war sein Sohn Alexander Martin an seiner Seite. "Mein Vater ist über Nacht friedlich eingeschlafen – mit einem Lächeln auf dem Gesicht", erklärte Alexander dem Boulevardblatt Bild.

Der Verlust seiner geliebten Frau Juliane vor acht Jahren hatte Andreas schwer gezeichnet. Sie war damals unter tragischen Umständen gestorben, was den Sänger in tiefe Depressionen stürzte. "Papa sprach bis zuletzt davon, wie sehr er sie vermisse", so Alexander weiter. Vereint wurde das Paar erneut durch Andreas’ letzten Wunsch, neben seiner Frau beigesetzt zu werden, wie er zu Lebzeiten verfügt hatte. Erkrankungen wie Polyneuropathie und die daraus resultierenden gesundheitlichen Einschränkungen verhinderten in den letzten Jahren ein Comeback des einst gefeierten "ZDF-Hitparade"-Stars.

Andreas wohnte in seinen letzten Jahren zurückgezogen, doch seine musikalische Hinterlassenschaft lebt in seinem Sohn Alexander weiter. Bereits seit einiger Zeit tritt dieser mit einer Mischung aus den Hits seines Vaters und eigenen Songs auf. Im Jahr 2026 wird der Künstler auf der Tour "Die große Schlager Hitparade" teilnehmen und die Erinnerung an die Musik seines Vaters weitertragen. Fans der Familie und des deutschen Schlagers können sich also zumindest auf diese Weise auf eine Fortsetzung des musikalischen Erbes von Andreas freuen.

United Archives GmbH Andreas Martin 1983

Getty Images Andreas Martin, Schlagersänger

Instagram / alexandermartin.official Alexander Martin, Musiker

