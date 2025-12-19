Derek Hough plant besonderen Baby-Moment bei der Geburt

Hayley Erbert und Derek Hough (40) fiebern der Geburt ihres ersten Kindes entgegen. In einem Interview mit E! News teilte Hayley ihre Gedanken über diese aufregende Phase ihres Lebens. Besonders ein Ratschlag, den Derek von einem Freund erhielt, hat die werdenden Eltern tief bewegt: "Der beste Ratschlag, den Derek bekommen hat, war: Wenn er es kann und bereit dazu ist, soll er 'das Baby auffangen.' Die ersten Hände zu sein, die dein Baby auf der Welt auffangen, das ist das Besonderste überhaupt. Und er wäre dann derjenige, der das Baby zu mir bringt."

Zudem sprach sie auch über den besten Ratschlag, den sie bekommen hat. "Der beste Ratschlag, den ich bekommen habe, ist, auf niemandes Ratschläge zu hören. Weil dir so viele Leute Rat geben werden, und dann denkst du nur: Das passt nicht zu meinem Kind", erklärte sie mit einem Augenzwinkern. Vor der Ankunft ihres neuesten Familienmitglieds verbringen die Turteltauben noch besonders viel Zeit mit ihren Haustieren: "Sie sind buchstäblich unsere Fellbabys."

Bereits vor einigen Wochen sprach Derek ehrlich über seine Gefühlswelt. Im Gespräch mit E! News berichtete der Tänzer, dass bei ihm die Emotionen regelrecht Achterbahn fuhren, während Hayley ruhig blieb. "Ich bin am Ausflippen oder werde emotional oder weine", gestand er damals. Für die geplante Geburt zu Hause setzt das Paar auf viel Intimität, Ruhe und das vertraute Team um sich. Der Tänzer nahm Unterricht bei Doulas und Hebammen, um bestens vorbereitet zu sein, und büffelte im Vorfeld alles rund um Schwangerschaft und Geburt.

Imago Derek Hough und Hayley Erbert bei der MPTF NextGen Annual Summer Party im The Aster, Los Angeles, am 22. Juni 2025

Imago Hayley Erbert und Derek Hough bei der Weltpremiere von "Tron Ares"

Imago Hayley Erbert und Derek Hough bei der LA-Premiere von "How To Train Your Dragon"