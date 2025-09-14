Royals
Gewusst? So viele Emmy Awards hat Ex-Präsident Barack Obama

- Sandrine Palme
Lesezeit: 2 min

Barack Obama (64) hat kürzlich seinen dritten Emmy gewonnen. Der ehemalige Präsident erhielt die Auszeichnung am 7. September bei den 76. Creative Arts Emmy Awards in der Kategorie "Bester Erzähler" für seine Arbeit an der Netflix-Dokuserie "Our Oceans". Die Serie, die im November 2024 erstmals zu sehen war, zeigt die faszinierenden Facetten der fünf Weltmeere und thematisiert sowohl die Schönheit als auch die Bedrohungen dieser Lebensräume. Barack setzte sich dabei gegen starke Mitbewerber wie David Attenborough (99), Idris Elba (53), Tom Hanks (69) und Phoebe Waller-Bridge (40) durch. Da Barack selbst nicht an der Verleihung in Los Angeles anwesend war, nahm die Trophäe ein Vertreter für ihn entgegen.

Mit seiner Stimme führte Barack die Zuschauer durch Themen wie die beeindruckende Migration der Buckelwale im Pazifik oder die Herausforderungen, denen Walrosse im Arktischen Ozean durch den Klimawandel ausgesetzt sind. Besonders die Episode über den Indischen Ozean überzeugte die Jury und brachte ihm den begehrten Preis ein. Produziert wurde die Serie von den Machern von "Our Great National Parks" und mit wegweisender Unterwasser-Aufnahmetechnologie. Barack fügt seinem beeindruckenden Erfolg als Erzähler damit einen weiteren Emmy hinzu, nachdem er diese Auszeichnung bereits 2022 und 2023 für Netflix-Dokus gewann. Außerdem ist er nicht nur Emmy-Preisträger, sondern auch stolzer Grammy-Gewinner – diese Ehrung erhielt er bereits als Autor für seine Hörbuchaufnahmen.

Neben seinen Tätigkeiten als Erzähler und Autor bleibt Barack weiterhin ein gefragter Redner. Seine Events, wie das bevorstehende "An Evening With President Barack Obama" in London und Dublin, sorgen regelmäßig für hohe Ticketnachfrage und luxuriöse VIP-Angebote. Die Preise für diese Veranstaltungen übertreffen sogar die Ticketpreise von Musik-Ikonen wie Beyoncé (44). Mit seiner Vielseitigkeit begeistert er weiterhin zahlreiche Menschen weltweit, sei es durch seine Dokumentationen, seine Reden oder sein soziales Engagement.

Barack Obama, ehemaliger Präsident der USA
Getty Images
Barack Obama, ehemaliger Präsident der USA
Barack Obama im Juni 2022
Getty Images
Barack Obama im Juni 2022
Barack Obama bei Bits-&-Pretzels-Treffen im September 2019
Getty Images
Barack Obama bei Bits-&-Pretzels-Treffen im September 2019
