Barack Obama gesteht Fehler in Beziehung zu Michelle

In der Londoner O2-Arena sorgte der ehemalige US-Präsident Barack Obama (64) vor Tausenden Zuhörern mit einer überraschend offenen Aussage für Aufsehen. Während einer Gesprächsrunde mit dem Historiker David Olusoga räumte Barack laut The Standard ein: "Ich habe mich jahrelang aus dem Loch herausgearbeitet, in dem ich mit Michelle war… Jetzt bin ich wieder auf Augenhöhe." Diese Äußerung bezog sich offenbar auf die Herausforderungen, die seine Präsidentschaft und der damit verbundene Stress auf die Beziehung mit seiner Frau Michelle Obama (61) ausgeübt hatten. Die beiden, die seit über 30 Jahren verheiratet sind, haben folglich nach dem Weißen Haus wieder zueinander gefunden.

Gerüchte über ein angespanntes Verhältnis zwischen Barack und Michelle hatten in den letzten Monaten die Runde gemacht. So war Michelle weder bei der Beerdigung von Jimmy Carter (†100) noch bei der zweiten Amtseinführung von Donald Trump (79) gesehen worden. Doch mittlerweile scheint das Paar stärker denn je auf gemeinsame (Familien-)Momente zu setzen: Erst kürzlich wurden die beiden zusammen mit ihren Töchtern Malia und Sasha beim Urlaub an der italienischen Riviera fotografiert. Auf der Yacht des berühmten Regisseurs Steven Spielberg (78) zeigten sie sich entspannt und gut gelaunt. Öffentlich traten die Obamas zuletzt im Juli in Michelles Podcast auf, wo das Thema Belastungen in der Ehe ebenfalls angesprochen wurde.

Die Zeiten im Weißen Haus waren für die Familie Obama nicht immer einfach, wie sie sich selbst immer wieder offen eingestehen. Michelle sprach in der Vergangenheit oftmals darüber, wie der immense Druck und die Anforderungen des Präsidentenamtes ihre Ehe auf die Probe gestellt hatten. Trotz allem betonte sie stets die Bedeutung von Zusammenhalt und gegenseitiger Unterstützung. "Das Schöne an unserer Ehe ist, dass keiner von uns jemals aufgeben würde. Wir wissen das voneinander", stellte sie in einem Gespräch mit Steven Bartlett, Gastgeber des Podcasts "The Diary of a CEO", klar. Barack selbst sagte wiederholt, wie sehr er Michelles Geduld und Opferbereitschaft während dieser Zeit schätzte. Gemeinsam scheinen die beiden gelernt zu haben, die Belastungen hinter sich zu lassen und die Partnerschaft neu zu stärken.

Getty Images Barack Obama und Michelle Obama, August 2024

Instagram / michelleobama Barack und Michelle Obama auf ihrer Hochzeitsfeier im Oktober 1992

Instagram / barackobama Malia, Michelle und Sasha Obama