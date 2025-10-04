33 Jahre voller Liebe: Die Obamas feiern ihren Hochzeitstag

Barack (64) und Michelle Obama (61) haben einen Grund zum Feiern: ihren 33. Hochzeitstag! Das Paar, das zu den bekanntesten und beliebtesten der Welt zählt, zelebriert mehr als drei Jahrzehnte tiefer Verbundenheit. Am 3. Oktober 1992 gaben sie sich in Chicago das Jawort – mit einer Hochzeit, die trotz Bräutigams Erkältung unvergesslich blieb. Michelle erinnert sich noch lebhaft daran, dass sie an diesem Tag beinahe die ganze Nacht miteinander tanzten. "Ich kann mir dieses wilde Abenteuer mit niemand anderem vorstellen", schwärmte die ehemalige First Lady in einem früheren Instagram-Beitrag über ihre Ehe.

Die Liebesgeschichte des Paares begann 1989, als sich die beiden bei der Arbeit in einer Kanzlei in Chicago kennenlernten. Michelle war zunächst skeptisch, als Barack sie zu ihrem ersten Date einlud. "Das ist doch total unprofessionell", soll sie gedacht haben. Dennoch ließ sie sich erweichen, als Barack ihr großzügig anbot, seinen Job zu kündigen. Gemeinsam schlenderten sie später durch Chicago, besuchten das Kunstinstitut und genossen Schokoladeneis. "Das war der Moment, in dem sie sagte: 'Dieser Typ weiß, wie man eine Frau behandelt'", erzählte Barack einst lachend über ihre erste Verabredung.

Seit ihrem Leben im Weißen Haus bis hin zu ihrem entspannten Ruhestand zeigen die Obamas immer wieder ihre enge Verbindung. Ob während Baracks Präsidentschaft, bei der Michelle ihn stets unterstützte, oder bei gemeinsamen Aktivitäten wie Reisen oder Netflix-Projekten – die beiden sind ein Team. Barack betont oft, dass Michelle sein "Fels" ist und er ohne sie nichts erreicht hätte. Auch Michelle hat ihren Ehemann mehrfach als humorvoll und fürsorglich beschrieben. Ihre Ehe ist für viele ein Vorbild, das zeigt, dass Liebe, Respekt und Zusammenhalt über die Jahre wachsen und gedeihen können.

Getty Images Barack und Michelle Obama, ehemaliger Präsident und ehemalige First Lady der USA

Getty Images Barack und Michelle Obama im August 2024

Getty Images Barack und Michelle Obama im Weißen Haus, September 2022