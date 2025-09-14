Jack Martin und Lili Reinhart strahlen verliebt in New York

Lili Reinhart (29) und Jack Martin waren am Freitag in New York City unterwegs und gaben dabei ein glückliches Bild ab. Händchen haltend spazierte das Paar durch die Straßen der Metropole, wo sie mit ihren lässigen Looks alle Blicke auf sich zogen. Die Riverdale-Darstellerin trug ein cremefarbenes Top, dazu eine weite Hose mit Streifenmuster und hatte ein oranges Strickjäckchen um die Taille gebunden. Ihr Partner zeigte sich ebenfalls leger in Jeans und einem braunen Hemd.

Einen Tag nach dem idyllischen Ausflug stand für Lili ein großer Meilenstein an. Am Sonntag feierte die US-Amerikanerin ihren 29. Geburtstag. Auf Instagram teilte die Schauspielerin aus diesem Anlass einige Fotos der vergangenen Jahre – und zeigte gleichzeitig, dass sie sich mit dem Älterwerden schwertut. Sie bezeichnete die Bilderreihe als "peinliche Eitelkeit". "Aber das liegt daran, dass meine 20er zu Ende gehen", erklärte sich Lili und ergänzte ein Emoji eines gebrochenen Herzens.

Auf Social Media sendeten Lili auch ihre einstigen "Riverdale"-Kolleginnen Glückwünsche. Vanessa Morgan (33), Camila Mendes (31) und Madelaine Petsch (31) gratulierten dem Geburtstagskind. Obwohl die Netflix-Serie 2023 endete, stehen die Frauen bis heute in gutem Kontakt. Auch als Madelaine im vergangenen Jahr die Premiere ihres Films "The Strangers: Chapter 1" feierte, konnte sie auf die Unterstützung des Casts zählen. Lili und Camila posierten damals mit dem Rotschopf auf dem roten Teppich.

Anzeige Anzeige

ActionPress / Backgrid Jack Martin und Lili Reinhart, September 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / lilireinhart Jack Martin und Lili Reinhart, Schauspielerpaar

Anzeige Anzeige

Getty Images Lili Reinhart, Madelaine Petsch und Camila Mendes bei der "The Strangers: Chapter 1" Premiere, 2024