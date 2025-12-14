In neuem Videospiel: Lenny Kravitz wird zum Bond-Bösewicht

Lenny Kravitz (61) schlägt ein neues Kapitel auf – und zwar als Bösewicht im Bond-Universum. Bei den Game Awards in Los Angeles wurde enthüllt, dass der Musiker in "007: First Light" die Rolle von Bawma übernimmt. Die Ankündigung kam am Donnerstagabend direkt von IO Interactive und Amazon MGM Studios. Lenny war ebenfalls persönlich vor Ort. In dem Third-Person-Action-Adventure, das 2026 erscheinen soll, tritt Patrick Gibson als junger James Bond auf, der noch am Anfang seiner Agentenkarriere steht.

Zum Cast gehören neben Lenny weitere bekannte Namen: Priyanga Burford spielt M, die Chefin des MI6. Lennie James (60) verkörpert John Greenway, Bonds Mentor. Kiera Lester übernimmt Miss Moneypenny, Alastair Mackenzie ist als Tüftler Q dabei. Noemie Nakai sorgt als geheimnisvolle Miss Roth für Rätsel, während Gemma Chan als Selina Tan eine MI6-Schlüsselfigur gibt. Ein genaues Datum gibt es noch nicht, der Release ist aber für 2026 anvisiert.

Lenny Kravitz, der vor allem als Musiker große Erfolge feierte, hat sich auch als Schauspieler einen Namen gemacht. Der Grammy-Gewinner füllt nicht nur mit seiner Musik ganze Stadien, sondern bringt auch in Film- und Fernsehprojekten stets seinen unverkennbaren Charme ein. Privat ist der Sänger bekannt für sein bodenständiges Auftreten und seine Liebe zur Familie, insbesondere zu seiner Tochter Zoe Kravitz (37), die ihrerseits als Schauspielerin Karriere gemacht hat. Mit seiner neuen Rolle als Bond-Bösewicht tritt Lenny nun in eine völlig neue kreative Phase ein, die Fans gespannt mitverfolgen dürften.

Getty Images Lenny Kravitz bei den MTV Video Music Awards 2025 in der UBS Arena in Elmont, New York

Getty Images Lenny Kravitz spricht bei den MTV Video Music Awards 2025 in der UBS Arena in Elmont, New York

Getty Images Lenny Kravitz bei den BRIT Awards 2025 im InterContinental London – The O2