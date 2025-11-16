Lili Reinhart ist stolz auf verrückte Anfänge in "Riverdale"

Lili Reinhart (29) hat ihre Rolle als Betty Cooper in der Erfolgsserie Riverdale nie verleugnet. Im Gespräch mit der Zeitschrift Marie Claire erklärte die Schauspielerin, die sieben Jahre lang den Hauptcharakter verkörperte, wie dankbar sie der Serie für ihre Karriere ist. "Nenn die Serie verrückt", sagte sie und fügte hinzu: "Ich bin nicht delusional über die Tatsache, dass ich in meinem Haus sitze wegen Riverdale." Die Teen-Drama-Serie, die von 2017 bis 2023 lief, war nicht nur ihr Durchbruch, sondern gab ihr auch die Gelegenheit, Jack Martin kennenzulernen, ihren aktuellen Freund. Sie entdeckte ihn durch ein witziges Video über die Serie und schrieb ihn daraufhin direkt an.

Auch wenn "Riverdale" für seine übertriebenen Plots bekannt war, von Serienkiller-Genen bis hin zu Zeitreisen, steht Lili weiterhin voll hinter ihrer Zeit in der Show. Gleichzeitig treibt Lili die nächste Karrierephase voran und promotet ihre neue Serie "Hal & Harper", die wöchentlich bei Mubi läuft. Darin spielt sie eine Figur in zwei Zeitebenen, während Mark Ruffalo (57) den Vater gibt und Betty Gilpin seine Partnerin verkörpert. Autor und Regisseur Cooper Raiff, bekannt durch "Shithouse", formte die Dramedy und schwärmt gegenüber der Zeitschrift von seiner Hauptdarstellerin als "sehr seelenvoll". Lili selbst beschreibt die wilden "Riverdale"-Jahre als bestmögliche Vorbereitung: "Ich habe das Gefühl, ich könnte alles schaffen, weil ich diesen siebenjährigen Anlauf an Erfahrung hatte", sagte sie.

Abseits vom Set klingt das Leben nach Couch, Hund und Nähe – und genau das fehlt, wenn Lili und Jack beide arbeiten. "Es ist unglaublich hart für mich, von der Person getrennt zu sein, die ich liebe", erzählte Lili und erklärte ihre Beziehungstaktik: Besuche im Wechsel, wenn die Kalender es erlauben, und Durchhalten, wenn beide gleichzeitig drehen. Die Schauspielerin schwärmt von ihrer Beziehung und findet Ruhe im Alltag zu zweit. Ihre sozialen Medien zeigen seltene, aber liebevolle Einblicke, während Freunde betonen, dass sie Privates gern privat hält. Zwischen Liebespendeln, Presseterminen und Drehpausen wirkt eines beständig: Lilis Dankbarkeit für den Weg – und die Menschen, die ihn mit ihr gehen.

Getty Images Lili Reinhart bei den WIF 2025

Getty Images Lili Reinhart bei den WIF Honors 2025

Instagram / lilireinhart Jack Martin und Lili Reinhart, Schauspielerpaar