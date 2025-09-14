Justin Bieber teilt niedliches Foto von Baby Jack im Auto

Justin Bieber (31) hat kürzlich erneut bezaubernde Einblicke in seinen Alltag als Vater mit seinen Fans geteilt. Der Sänger postete auf Instagram ein Bild mit seinem einjährigen Sohn Jack Blues, das die Herzen seiner Follower höherschlagen ließ. Darauf ist Justin im Beifahrersitz eines Autos zu sehen, während der kleine Jack, nur mit einer Windel bekleidet, auf seinem Schoß steht und sich an der Armaturenbrettkonsole festhält. Gemeinsam scheinen die beiden aus der Frontscheibe in die Waldlandschaft zu blicken. Justins Ehefrau Hailey Bieber (28), die Gründerin der Beauty-Marke Rhode, verbreitete das Foto ebenfalls in ihrer Instagram-Story, begleitet von einem seiner jüngsten Songs.

Die Eltern hießen Jack vor einem Jahr willkommen und teilen regelmäßig Momentaufnahmen aus ihrem Familienleben, achten jedoch darauf, das Gesicht ihres Sohnes meist vor der Kamera zu verbergen. Neben dem Auto-Schnappschuss zeigte Justin auch ein Foto, auf dem Jack neugierig auf seinem Schoß sitzt und in die Ferne schaut – sowie ein weiteres, auf dem der Sänger seinen Sohn im Freien trägt, während Jack mit ausgestrecktem Finger etwas zu zeigen scheint. Erst wenige Tage zuvor hatte Justin Bilder von einem Vater-Sohn-Ausflug im Kajak geteilt, bei dem die beiden gemeinsam aufs Wasser hinausblicken. Hailey und Justin hatten Ende August zudem einen liebevoll organisierten ersten Geburtstag für Jack gefeiert, das Motto lautete "Camp Jack".

Die harmonischen Momente zwischen Justin und seinem Sohn zeigen eine neue Facette des einstigen Teenie-Stars, der sich inzwischen der Vaterrolle widmet. Hailey und Justin sind seit 2018 verheiratet und scheinen ihre kleinen Familienmomente in vollen Zügen zu genießen und lassen ihre Fans durch soziale Medien daran teilhaben. In einem weiteren herzerwärmenden Post waren Vater und Sohn zuletzt sogar in passenden pinken Outfits zu sehen – ein Beweis dafür, dass Justin mit jeder Menge Freude und Offenheit in seiner neuen Lebensphase angekommen ist.

IMAGO / Cover-Images Justin Bieber, Sänger

Instagram / lilbieber Justin Bieber mit seinem John Jack, September 2025

Imago Hailey und Justin Bieber, Hollywoodstars