Nach Stream: Spekulationen um Justin Biebers Liebesleben

Justin Bieber (31) hat kürzlich in einem Twitch-Stream mit einer emotionalen Performance für Aufsehen gesorgt. In einem dunklen Studio, begleitet von seiner Band und einem Produzenten, sang er laut Page Six über eine "zum Scheitern verurteilte Beziehung" und ließ seinen Gefühlen freien Lauf. "Mein Herz kann es nicht ertragen, meine Knochen können es nicht ertragen", sang der Künstler unter Tränen und stellte die Frage: "Warum bleibe ich?" Der Stream, der am 27. Oktober stattfand, wurde nachträglich auf Plattformen wie TikTok und X geteilt und löste zahlreiche Diskussionen und Spekulationen unter seinen Fans aus.

In den Songtexten, die anscheinend teils improvisiert waren, spricht Justin von Zweifeln, Sehnsucht und dem Wunsch nach Nähe: "Ich brauche dich nah bei mir." Er brach die melancholische Stimmung später auf, indem er über die Erfüllung sprach, die er durch seinen Partner erlebt, und sang: "Du machst meine Träume wahr." Die Performance nahm für viele eine persönliche Note an, die weit über die bloße Kunstform hinausgeht. So vermuten Fans Parallelen zu Justins früherer Beziehung mit Selena Gomez (33). Andere hingegen interpretierten die Zeilen als Bezug auf seine Frau Hailey Bieber (29), mit der er seit 2018 verheiratet ist und mit der er kürzlich Sohn Jack begrüßen durfte.

Justin und Hailey stehen bereits seit Jahren im Fokus der Öffentlichkeit und haben immer wieder mit Trennungsgerüchten zu kämpfen. Trotzdem präsentieren sie sich häufig als Einheit, auch wenn Justin in der Vergangenheit offen über Herausforderungen in der Ehe sprach, wie beispielsweise auf seinem Album "Swag". Hailey, Gründerin der Marke Rhode, feierte kürzlich ihren Geburtstag, bei dem Justin jedoch fehlte. Fans diskutieren weiterhin intensiv über den emotionalen Stream und die Frage, welche Beziehung wirklich im Mittelpunkt von Justins Song steht.

Getty Images Justin Bieber, Sänger

Imago Hailey und Justin Bieber, Hollywoodstars

Getty Images Selena Gomez und Justin Bieber, 2011