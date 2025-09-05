Neuer Song: Justin Bieber gibt Details zu Jacks Geburt preis

Justin Bieber (31) hat die Herzen seiner Fans mit seinem neuen Song "Mother in You" erobert. Der Titel ist Teil der Neuauflage seines Albums "Swag II", das am 5. September 2025 veröffentlicht wurde. Der Song widmet sich der Geburt seines Sohnes Jack Blues, der am 22. August 2024 geboren wurde. Zum ersten Mal gibt der Sänger intime Einblicke in diese tief persönlichen Erlebnisse. Er beschreibt die Liebe und Verantwortung, die er als Vater empfindet, und offenbart, wie sein Leben durch die Geburt seines Kindes komplett verändert wurde.

Die Geburt von Jack Blues war nicht ohne Herausforderungen. Hailey Bieber (28), Justins Ehefrau, hatte bereits im Mai in einem Interview mit Vogue berichtet, dass es während der Entbindung zu schweren Komplikationen kam und sie unter starken Blutungen litt. In "Mother in You" teilt Justin seine Sicht auf diesen besonderen Tag, singt davon, wie er ihn selbst erlebt hat und welche übermächtige Verbindung er beim ersten Anblick seines Sohnes gespürt hat. Der Songtext lässt erahnen, dass er in Jacks Gesicht Züge seiner geliebten Frau Hailey wiedererkannt hat. Dies verleiht dem Song zusätzliche emotionale Tiefe.

In seinem Lied und die dazugehörige Reflexion lässt Justin die Fans teilhaben, wie sehr sein kleiner Sohn die Welt auf den Kopf stellt. Voller Stolz beschreibt er in poetischen Worten das Aussehen des Babys, das er und Hailey bislang aus der Öffentlichkeit herausgehalten haben. Justin erzählt von einem Alltag, der durch Jack seine Wichtigkeit verliert: "Ich gehe nicht weg. […] Ich bin wohl zu spät, aber ich habe einen Grund dafür", singt er und drückt damit aus, wie sehr Jack das Leben seiner Eltern bereichert. Bereits jetzt ist der einjährige Jack für Justin das Größte, was ihm widerfahren ist, und der Sänger lässt keinen Zweifel daran, dass er seine Familie über alles stellt.

Getty Images Justin Bieber, Sänger

Instagram / lilbieber Musiker Justin Bieber und sein Sohn Jack

Instagram / justinbieber Justin und Hailey Bieber im Februar 2025