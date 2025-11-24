Hailey Bieber feiert den 29. mit Liebe und Familienmomenten

Hailey Bieber (29) hat ihren 29. Geburtstag am 22. November mit einer Mischung aus Glamour und innigen Familienmomenten gefeiert. Über Instagram ließ das Model Fans an den Feierlichkeiten teilhaben und zeigte unter anderem ein Video, in dem sie Händchen haltend mit ihrem Ehemann Justin Bieber (31) spaziert. In einem weiteren süßen Moment war ihr 15 Monate alter Sohn Jack Blues zu sehen, wie er mit einem Make-up-Pinsel seiner Mutter beim Schminken hilft. Hailey feierte ihren Tag in einem silbernen Paillettentop, Jeans und Stilettos, ergänzt durch eine elegante Frisur, die ihre schulterlangen Haare offen fallen ließ.

Zu den weiteren Einblicken, die sie in ihre "beste Woche zum 29." teilte, zählten ein üppiges weißes Blumenarrangement und Schnappschüsse von persönlichen Grußkarten. Unterstützung erhielt Hailey auch von prominenten Freunden wie Kylie Jenner (28), Lori Harvey (28) und Camila Morrone (28), die ihr über soziale Medien liebevolle Botschaften widmeten. Besonders erwähnenswert ist die Glückwunsch-Nachricht von Musiker Eddie Benjamin (23), der zu den Lieblingskünstlern ihres Mannes gehört. Während Justin öffentlich keine Geburtstagsbotschaft teilte, stimmte er sich für die geplante Teilnahme am kommenden Coachella-Festival ein, wie ein Bericht von Rolling Stone nahelegt.

Auch die großen Dinner-Feiern vor ihrem eigentlichen Geburtstag zeugen von Haileys geschmackvollem und durchdachtem Stil. Bei einem besonderen Abendessen in Palm Springs zwei Tage vor ihrem Geburtstag gab es nicht nur edle Cocktails und eine beeindruckende fünfstöckige rosafarbene Torte, sondern auch ein schickes Party-Outfit der Gastgeberin. Für Hailey steht jedoch nicht nur die Eleganz im Mittelpunkt, sondern auch ihre wachsende Familie. Mit Sohn Jack haben Hailey und Justin großes Glück gefunden und denken bereits darüber nach, ihre Familie zu erweitern – ein Plan, der ebenso reflektiert wie liebevoll erscheint.

ActionPress Hailey Bieber, Juni 2025

https://www.instagram.com/p/DKNZUuEBjpH/?img_index=3 Justin Bieber und seine Frau Hailey Bieber im Mai 2025

Instagram / haileybieber Hailey Bieber mit ihrem Sohn Jack Blues, April 2025

