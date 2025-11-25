Peinliche Pinkelpause im Freien: Justin Bieber droht Strafe

Ein entspannter Golfausflug in Palm Springs bescherte Justin Bieber (31) ein virales Andenken: Bilder, die Page Six vorliegen, zeigen den Sänger beim Urinieren in den Büschen des Golfplatzes. Während Justin mit Freunden eine Runde Golf spielte, entschied er sich, direkt am Spielfeldrand seine Blase zu entleeren, anstatt eine Toilette aufzusuchen. Mit einer Bierdose in der Hand und seinem Golf-Eisen griffbereit schien Justin sich weder an den Blicken der Umgebung noch an möglichen Konsequenzen zu stören.

Auf den Bildern sieht man den 31-Jährigen in schwarzer Boxershorts, dunkelblauer Jeans, einem weißen T-Shirt mit Print, weißem Fischerhut, Sonnenbrille, weißen Socken und bunten Sneakers. Mit dem Gesicht wandte sich Justin zunächst den Sträuchern zu, die weite Jeans ein Stück heruntergezogen, eine Hand in Richtung Bund, die andere umklammerte den Golfschläger. Kurz zuvor hatte Justin lässig an einer Bierdose genippt, anschließend zog er die Hose wieder hoch und drehte sich zurück zum Fairway. Doch Justins kurzer Moment der Erleichterung könnte Konsequenzen haben: Laut kalifornischem Gesetz könnten eine Geldstrafe von bis zu 860 Euro oder sogar bis zu sechs Monate Haft drohen, sollte es sich um einen öffentlich zugänglichen Golfplatz gehandelt haben.

Ein Statement von Justin selbst oder seinem Management zu der jüngsten Golfplatz-Eskapade blieb bisher aus. Zuletzt diskutieren Fans nicht nur über die peinliche Szene, sondern auch über den Umstand, dass Justin am Geburtstag seiner Frau Hailey Bieber (29), die am 22. November 29 Jahre alt wurde, auffallend schweigsam blieb. Das Paar wurde im vergangenen Jahr Eltern von Sohn Jack, der inzwischen ein Jahr alt ist.

Instagram / lilbieber Justin Bieber im August 2025

Instagram / lilbieber Justin Bieber in Schottland, Oktober 2025

Instagram / lilbieber Justin und Hailey Bieber mit ihrem Sohn Jack Blues