Thanksgiving: Justin Bieber kuschelt Sohn Jack Blues am Pool

Thanksgiving im Sonnenschein: Justin Bieber (31) zeigt sich am Donnerstag innig mit Sohn Jack Blues am Pool seines Anwesens im exklusiven Madison Club in La Quinta. Das süße Vater-Sohn-Foto hielt Ehefrau Hailey Bieber (29) fest – ein Schnappschuss, der die ruhige Familienauszeit perfekt einfängt. Die Unternehmerin schickte ihren Followern auf Instagram dazu liebe Grüße: "Happy Thanksgiving, liebe euch!" Die entspannte Runde blieb ganz privat, fand aber inmitten von Palmen und Pool-Glitzern statt.

Während Justin mit dem Mini-Me kuschelte, stand Hailey in der Küche und backte gleich zwei Bleche Zimtschnecken. Ein Teil davon ging als süßer Gruß rüber zu Kylie Jenner (28), die den Feiertag im nahegelegenen Haus von Kris Jenner (70) verbringt. Auf Social Media reagierte Kylie begeistert: "Oh mein Gott!" Mit am Jenner-Tisch feiern außerdem Kendall Jenner (30) sowie Kim Kardashian (45) mit ihren Kindern. Später nennt Hailey den Tag "ein perfekter Abend" und zeigt sich im Bett, halb aufgegessenes Gebäck auf dem Bauch, eine Serie im TV – Thanksgiving im Wohlfühlmodus.

Bereits wenige Tage vor dem Familien-Thanksgiving standen bei Hailey die Zeichen auf Feiern: Zu ihrem 29. Geburtstag zeigte die Unternehmerin auf Social Media immer wieder private Momente. Mit ihrem Mann an der Hand, im Glitzer-Top und Stilettos sowie Einblicke des kleinen Jack Blues auf dem Dreirad ließen das Herz ihrer Fans höherschlagen. Auch ein üppiges Blumenmeer und persönliche Grußkarten waren Teil der glamourösen Geburtstagswoche.

Anzeige Anzeige

Instagram / lilbieber Justin und Hailey Bieber, November 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / lilbieber Justin Bieber und Jack Blues, November 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / haileybieber Hailey Bieber, November 2025