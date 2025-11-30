Krise? Justin Bieber postet kein Geburtstagsgruß an Hailey

Justin Bieber (31) und Hailey Bieber (29) wurden während ihres Thanksgiving-Aufenthalts in Palm Springs bei einem Spaziergang gesichtet, doch die ausgelassene Urlaubsstimmung schien ihnen zu fehlen. Auf Fotos, die der Daily Mail vorliegen, trugen beide entspannte Freizeitkleidung – Hailey in einem schwarzen Sweatsuit, Justin mit Tarnjacke und kurzen Hosen – und wurden fotografiert, wie sie mit ernsten Mienen unterwegs waren. Vorangegangen war ein auffälliger Moment der Stille von Justin am 22. November: Der Popstar hatte sich öffentlich nicht zum 29. Geburtstag seiner Ehefrau geäußert, während Prominente wie Kylie Jenner (28) und Lori Harvey (28) ihre Glückwünsche auf Social Media teilten.

Während Justin an Haileys Ehrentag keine Geburtstagsnachricht postete, veröffentlichte er kurz darauf eine Instagram-Diashow, in der er die "beste Woche" festhielt. Darunter befand sich auch ein Video, das ihn und Hailey Händchen haltend zeigte. Hailey selbst ließ anlässlich ihres Geburtstags Einblicke in ihre Feierlichkeiten zu, darunter ein TikTok-Video, in dem ihr Sohn Jack Blues mit einem Make-up-Pinsel spielte. Der mittlerweile 15 Monate alte Nachwuchs des Paares war außerdem auf einem Dreirad mit einer Hasenohren-Mütze zu sehen. Augenzeugen vermuten allerdings, dass Justin auch Haileys romantisches Vorab-Dinner bei Kerzenschein nicht besucht haben könnte.

Seit ihrer Hochzeit 2018 ist das Leben der beiden ein ständiger Balanceakt zwischen Karriere und Familie. Hailey, die ihr Kosmetikunternehmen im Mai für eine Milliarde Dollar verkaufte, bleibt trotz des Deals als kreative Leitung aktiv. Justin hingegen bereitet sich auf seinen Headliner-Auftritt beim Coachella Festival im nächsten April vor, dessen Tickets in Rekordzeit ausverkauft waren. Gemeinsam genießen sie die Zeit mit Jack, den sie Anfang des Jahres in die Öffentlichkeit einführten. Obwohl Justin in einem Albumtext die Herausforderungen ihrer Beziehung thematisierte, betonte er unlängst, dass er zu Hailey steht und die Familie für ihn Priorität hat.

Instagram / lilbieber Justin und Hailey Bieber, November 2025

Instagram / haileybieber Hailey Bieber, November 2025

Instagram / lilbieber Justin und Hailey Bieber mit ihrem Sohn Jack Blues