Krebskampf: Darum fallen Patrice Aminatis Haare nicht aus

Patrice Aminati, die Ehefrau des Moderators Daniel Aminati (52), kämpft nach wie vor tapfer gegen den schwarzen Hautkrebs. In einer kürzlichen Fragerunde auf Instagram sprach die Modedesignerin offen über ihre aktuelle Therapie und klärte dabei auch, warum ihr die Haare nicht vollständig ausfallen. "Nicht jede Therapie hat die gleichen Nebenwirkungen", schilderte sie ihren Followern und ergänzte: "Es gibt ein großes Spektrum an Nebenwirkungen, die ich niemandem wünsche."

Dennoch kämpft auch Patrice mit einer Veränderung ihrer Haare. "Ich habe kahle Stellen und auch Haare verloren durch die punktuellen Hirnbestrahlungen", erklärte sie weiter. In einer schwierigen Lebenslage zeigt sich Patrice so offen und verletzlich, wie es nur wenige wagen würden. Bereits zuvor hatte sie verraten, dass sie von ihren Eltern gepflegt wird, während diese sich auch liebevoll um ihre Tochter kümmern. Es sind diese nahen Bindungen, die Patrice offenbar Kraft geben.

Erst am Samstag hatte Patrice in einer Fragerunde mit ihren Followern geteilt, wie schwer die jüngste Zeit für sie war und auch weiterhin ist. "Die letzten Tage waren furchtbar. Ich kann und will es nicht beschönigen", gab sie unumwunden zu. Besonders belastend: Patrice hatte offen darüber gesprochen, dass sich neue Metastasen gebildet hatten. Die vergangenen Tage haben sie immer wieder im Schlaf hochschrecken lassen. "Mit dem Wunsch, dass das alles nur ein Albtraum ist. Aber das ist es nicht. Es ist die Realität", berichtete sie.

Anzeige Anzeige

IMAGO / Gartner Patrice Aminati, 2024

Anzeige Anzeige

IMAGO / Gartner Daniel und Patrice Aminati, 2023

Anzeige Anzeige