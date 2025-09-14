Unheilbarer Krebs: Patrice Aminati kämpft mit Rückschlägen

Patrice Aminati teilt erneut einen tiefen Einblick in ihren Kampf gegen den schwarzen Hautkrebs und spricht dabei über harte Rückschläge. In einer Instagram-Fragerunde beschrieb die Mutter einer Tochter, wie Neben- und Wechselwirkungen sie immer wieder ausbremsen. "Durch die Krebsmedikamente wurden meine Leberwerte so schlecht, dass wir die Therapien pausieren mussten. Dann kommen die Metastasen zurück. Jetzt haben wir die Krebstherapie wieder aufgenommen", erklärte sie offen.

Auf die Frage, ob ihre Krankheit heilbar sei, zeigte sich Patrice nahbar und ehrte ihren Glauben an ein Wunder. Sie sagte: "Aus medizinischer Sicht: Nein. Aber ich wünsche mir noch ein langes Leben und ein Wunder. Auf meinem Weg habe ich Menschen kennengelernt, die seit 15 Jahren mit dem Status 'palliativ' leben." Diese Begegnungen scheinen ihr Mut und Hoffnung zu geben, die sie auch an ihre Fans weitergeben möchte. Für Patrice steht fest, dass sie trotz der medizinischen Aussichten weiterhin kämpft und an die Chancen einer außergewöhnlichen Wendung glaubt.

Bereits in der Vergangenheit teilte Patrice, die Ehefrau von Moderator Daniel Aminati (52), immer wieder persönliche Details über ihren Krankheitsverlauf. Familienzusammenhalt spielt für die Influencerin eine entscheidende Rolle. Während schwere Zeiten, wie das Auftreten neuer Metastasen, sie zuletzt herausforderten, kann sie auf die Unterstützung ihrer Eltern zählen. Diese kümmern sich liebevoll um ihre Tochter Charly Malika, wenn es Patrice nicht möglich ist. Ihr offener Umgang mit ihrer Diagnose berührt viele und gibt Betroffenen und deren Angehörigen Kraft, mit ähnlichen Schicksalen umzugehen.

IMAGO / Gartner Patrice Aminati, 2024

Instagram / patrice.eva Patrice Aminati im Krankenhaus

