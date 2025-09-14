Weiß Patrice Aminatis Tochter von ihrer Krebserkrankung?

Seit Jahren macht Patrice Aminati eine Hautkrebserkrankung zu schaffen. Gemeinsam mit ihrem Mann Daniel Aminati (52) muss sie sich deshalb mit den ernsten Fragen des Lebens beschäftigen. Ihre gemeinsame Tochter ist daran jedoch weitestgehend unbeteiligt. Ein Follower fragte die Influencerin auf Instagram, ob Charly Malika von dem Krebs weiß, woraufhin Patrice antwortete: "Glücklicherweise kaum. Das liegt aber auch an unserem familiären Zusammenhalt." Einer Userin in einer ähnlichen Lage riet sie: "Nimm Hilfe an, von Familie, Freunden – egal von wem. [...] Versuche, die schönen Momente zu sehen und lebe im Hier und Jetzt."

Auf die Frage, was sie glücklich mache, gab Patrice eine rührende Antwort. "Mein Kind", sagte sie klar und deutlich. Als Beispiel erzählte sie eine liebevolle Anekdote aus ihrem Alltag. Während ihres Mittagsschlafs sei Charly wach geblieben und habe sie mit Kuscheltieren dekoriert, ihr ihren kleinen Finger in die Nase gesteckt – offensichtlich, um herauszufinden, ob sie wirklich schlafe. Solche kleinen Momente bringen ihr in einer emotional belastenden Zeit viel Kraft und Freude.

Die Social-Media-Bekanntheit machte ihre Diagnose im April 2023 öffentlich. Seitdem teilt sie immer wieder Updates zu ihrem schwarzen Hautkrebs mit ihren Followern und scheut sich auch nicht davor, offen über ihre geringen Heilungschancen zu sprechen. "Die letzten Tage waren furchtbar. Ich kann und will es nicht beschönigen", erklärte sie am Samstag im Netz. Im Körper der 30-Jährigen haben sich demnach neue Metastasen ausgebreitet, die die Behandlung der Erkrankung erneut erschweren.

Anzeige Anzeige

Instagram / danielaminati Patrice Aminati im Januar 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / patrice.eva Patrice Aminati mit ihrer Tochter Charly

Anzeige Anzeige