Bald wird geheiratet: YouTube-Star iBlali ist verlobt

Mit einem romantischen Foto vom Strand in Funchal, Madeira, meldet sich YouTube-Star iBlali (33) bei seinen Fans auf Instagram. Unter ein Selfie, auf dem er verliebt mit seiner Partnerin Nini, die als Cosplayerin bekannt ist, posiert, schreibt er: "Sie hat Ja gesagt." Den kurzen Text versieht Viktor Roth, wie die Netz-Bekanntheit mit bürgerlichem Namen heißt, mit einem roten Herz und einem Ring-Emoji.

Ein weiteres Foto zeigt das Schmuckstück, mit dem Viktor der Kostümschneiderin die Frage aller Fragen gestellt hat: ein klassischer silberner Ring, verziert mit kleinen glitzernden Steinen. Das Highlight: ein funkelnder Diamant, der die Ringmitte ziert. Im Hintergrund lässt sich auch die Kulisse des Antrags erahnen: Ein Meer aus Kerzen schmückt den Boden, wo iBlali vermutlich Momente vor der Aufnahme auf die Knie gegangen ist.

Für iBlali ist es ein weiterer emotionaler Meilenstein, der das Leben des in Kasachstan geborenen Entertainers bereichert. Schon lange begeistert er mit seinen kreativen und humorvollen Videos ein Millionenpublikum auf YouTube. Über sein privates Leben hielt sich der YouTuber bislang weitgehend bedeckt, doch mit diesem Einblick in seine Liebe zu Nini zeigt er der Öffentlichkeit eine romantische und sehr persönliche Seite. Die Verlobung scheint sowohl für ihn als auch für seine Fans ein freudiger Anlass zu sein, der mit vielen herzlichen Reaktionen bedacht wurde.

Instagram / iblali iBlali und seine Freundin Nini sind verlobt

Instagram / iblali iBlali postet auf Instagram ein Foto von dem Verlobungsring

Instagram / iblali iBlali, deutscher YouTuber

