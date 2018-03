Lena Gercke (29) und Dana Schweiger (49) teilen ein Party-Schicksal: Ihren Geburtstag gibt's nur alle vier Jahre im Kalender! Die Promi-Ladys wurden am 29. Februar geboren und pusten deshalb nur in Schaltjahren am exakten Datum die Kerzen aus. Neben Lena und Dana feiert auch Fußballer Benedikt Höwedes (29) seinen Geburtstag zwischen zwei Monaten. YouTube-Star iBlali (25) schließt sich der prominenten Runde an: Er erblickte im Schaltjahr 1992 das Licht der Welt.



