So oft haben Kim Virginia Hartung und Nikola Glumac Sex

Kim Virginia Hartung (30) und Nikola Glumac (29) zeigen sich auf Social Media in absoluter Harmonie und halten ihre Fans regelmäßig über ihr gemeinsames Leben auf dem Laufenden. In einer kürzlichen Instagram-Fragerunde ließ die Reality-TV-Darstellerin tief blicken – und das nicht nur sprichwörtlich. Auf die Frage eines Followers, wie häufig sie und Nikola intim werden, antwortete Kim überraschend ehrlich: "Fast jeden Tag. Ausnahmen gibt es nur, wenn wir einfach einen extrem stressigen Tag haben."

Die Influencer scheinen ihre Beziehung in vollen Zügen zu genießen. Sehr zur Freude ihrer Fangemeinde, die die Offenheit der beiden sehr zu schätzen weiß. Sowohl Kim als auch Nikola gehören zu den Realitystars, die keine Berührungsängste mit ihren Fans haben. Social Media ist für das Paar eine Plattform, um nicht nur romantische, sondern auch unterhaltsame und mitunter humorvolle Momente zu teilen.

Vor rund zwei Wochen sah die Situation bei dem Paar allerdings noch ganz anders aus. Während der gemeinsamen Europareise berichtete Nikola in seiner Social-Media-Story offen von einem Streit mit Kim. "In der Nacht, weil wir gestritten haben, hat sie das Zimmer abgeschlossen und wir haben getrennt geschlafen", gab der Realitystar damals zu. Der Influencer musste die Nacht allein im Nachbarzimmer verbringen und wurde dort nach eigenen Angaben von seltsamen Geräuschen wachgehalten: "Irgendwas hat ständig geklopft."

Anzeige Anzeige

Instagram / kimvirginiaa Nikola Glumac und Kim Virginia Hartung, Realitystars

Anzeige Anzeige

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia Hartung und Nikola Glumac, Januar 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia Hartung und Nikola Glumac, September 2025