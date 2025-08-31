Ausgesperrt: Nikola Glumac und Kim Virginia hatten Zoff

Kim Virginia Hartung (30) und Nikola Glumac (29) reisen derzeit durch Europa – doch nicht alles läuft harmonisch. Wie Nikola in seiner Instagram-Story am Sonntagmorgen enthüllte, kam es in der Nacht zuvor zu einem heftigen Streit zwischen den beiden. "In der Nacht, weil wir gestritten haben, hat sie das Zimmer abgeschlossen und wir haben getrennt geschlafen", berichtete der Reality-TV-Star. Während Kim in ihrem Zimmer blieb, musste Nikola sich mit dem Nachbarzimmer begnügen. Zu allem Überfluss wurde er dort von mysteriösen Geräuschen geplagt: "Irgendwas hatte ständig geklopft", so seine Schilderung.

Streit ist zwischen den Realitystars offenbar keine Seltenheit. Noch bevor sie die Unterkunft erreichten, hatte es bereits im Auto eine hitzige Diskussion gegeben – der überraschende Auslöser: Ziegenmilch. Nikola nahm die Vorfälle allerdings gelassen und meinte: "Auf Social Media erzählt das keiner, aber es ist doch normal, dass man sich manchmal fetzt." Seine Liebste kommentierte die nächtliche Aussperrung mit einem Augenzwinkern: "Geschieht dir recht."

Trotz der Reibereien sind Kim und Nikola offensichtlich sehr glücklich miteinander und planen eifrig ihre gemeinsame Zukunft. Erst vor wenigen Tagen plauderte Nikola aus dem Nähkästchen und verriet: "Kimis und mein Wunsch ist es, zwei Kinder zu bekommen." Auch weitere Reisen stehen fest auf der Liste der beiden Reality-TV-Stars.

Instagram / kimvirginiaa Nikola Glumac und Kim Virginia Hartung, April 2025

Instagram / kimvirginiaa Nikola Glumac und Kim Virginia Hartung, Juli 2025

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia und Nikola Glumac, Realitystars