Im Ehe-Drama: Wie verbringt Kim Virginia die Feiertage?

Kim Virginia Grey (30) spricht offen über ihre ungewisse Feiertagsplanung – und das mitten im Ehe-Drama mit Nikola Grey (29). In einer Instagram-Fragerunde erzählte die Reality-TV-Bekannte, dass sie noch nicht wisse, wie sie Weihnachten und Silvester verbringen werde. "Darüber habe ich heute erst nachgedacht", schrieb Kim ihren Followern. Die Feiertage hätten für sie eine besondere Bedeutung, doch aktuell fehle ihr jeglicher Plan – und auch die Begleitung. "Ich habe keine Ahnung, wie oder mit wem ich dieses Jahr feiern werde", so Kim weiter. Die Influencerin lebt derzeit alleine in der Nähe von Dubai, während die Ehe seit Wochen in einer tiefen Krise steckt.

In der Runde mit ihren Fans wurde deutlich, wie sehr Kim die anstehenden Tage beschäftigen. Sie betonte, dass ihr vor allem Silvester extrem wichtig sei und die Vorstellung, ohne klare Pläne in die Nacht zu gehen, sie traurig mache. "Wenn ich nur daran denke, graust's mir irgendwie", schrieb sie. Konkrete Schritte, etwa eine Reise zu Freunden oder Familie, stellte sie nicht in Aussicht. Stattdessen ließ sie alles offen: "Mal schauen." Damit bleibt völlig unklar, ob sie die Festtage spontan vor Ort in den Emiraten verbringt, kurzfristig verreist oder am Ende doch auf Gesellschaft setzt.

Privat war zuletzt nur bekannt, dass Kim und Nikola nach einer längeren Funkstille wieder miteinander gesprochen haben und beide das Gesagte erst einmal sacken lassen wollten. Abseits der Beziehungsthemen pflegt Kim eine sehr direkte Verbindung zu ihrer Community und gibt Einblicke in ihren Alltag zwischen Content-Projekten und Neuanfang fern der Heimat. Die Nähe zu ihren Fans hat sie sich über Jahre aufgebaut – oft teilt die TV-Persönlichkeit Gedanken, bevor feste Entscheidungen gefallen sind. Für Kim sind Rituale rund um die Jahreswende eine Herzenssache, die sie sonst gerne zelebriert; umso spürbarer ist nun die Unsicherheit, die sie in ihren Nachrichten durchscheinen lässt.

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia Grey, November 2025

Instagram / kimvirginiaa Nikola und Kim Virginia Grey, September 2025

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia Grey, Reality-TV-Bekanntheit