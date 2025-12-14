Kim Virginia möchte wieder mit Mann Nikola "zusammenfinden"

Das Reality-TV-Paar Kim Virginia Grey (30) und Nikola Grey (29) sorgt weiterhin für Schlagzeilen. Nach Wochen ohne Kontakt haben sich die beiden nun getroffen, um über ihre turbulente Beziehung zu sprechen. In einer Instagram-Story teilte Kim mit, dass sie die Aussprache als einen Schritt in die richtige Richtung empfindet. "Ich versuche gerade, die Wogen zu glätten und seine Sichtweise zu verstehen. Das Gespräch gestern tat gut", erklärte sie offen.

Der Konflikt zwischen den beiden scheint ernst zu sein, doch Kim will offenbar nicht aufgeben. Sie betonte in ihrer Nachricht an ihre Follower, dass die aktuelle Phase ihrer Ehe sehr schwierig sei und sie dennoch die Hoffnung auf eine gemeinsame Zukunft nicht verlieren möchte. "Weihnachten werde ich aber wohl trotzdem alleine verbringen", fügte sie hinzu. Ihrer Aussage nach fehle es derzeit beidseitig an Vertrauen.

Zwischen Kim und Nikola hatte es in den vergangenen Wochen heftig gekracht, was sich auch in öffentlichen Aussagen der beiden deutlich wurde. Erst vor Kurzem hatte Nikola in seiner Instagram-Story verlauten lassen, dass für ihn keine Versöhnung denkbar sei, da das Vertrauen gebrochen sei. Wie sich ihre Zukunft als Ehepaar nun entwickeln wird, bleibt abzuwarten.

Instagram / kimvirginiaa Nikola und Kim Virginia Grey, September 2025

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia Hartung, Realitystar

Instagram / nikola_glumac Nikola Glumac, September 2025