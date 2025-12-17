Kim Virginia Grey emotional: Die Welpen dürfen erstmals raus

Dank ihrer drei Welpen erlebt Kim Virginia Grey (30) fast jeden Tag einen neuen Meilenstein. An diesen lässt die Influencerin natürlich auch ihre Community teilhaben. In ihrer Instagram-Story zeigte sie ihren Fans jetzt einen ganz besonders spannenden Moment für die Hunde. "Sie dürfen das erste Mal raus! Heule gleich", schreibt Kim Virginia sichtlich gerührt zu einem Video, das zeigt, wie die Vierbeiner die Welt außerhalb ihrer vier Wände entdecken. Gleichzeitig stimmt der Moment die Dubai-Auswanderin auch ein wenig sentimental, denn mit den vielen neuen Gerüchen kommt für die Dalmatiner sicher auch schnell Überforderung: "Irgendwie bricht es mir das Herz, dass das gerade alles neu für sie ist, aber ich bin heilfroh – was ich ihnen jetzt alles zeigen kann."

Der Moment scheint Kim aber vor allem glücklich zu machen. Immerhin waren die ersten Wochen mit den drei Welpen turbulent und besorgniserregend. Nicht nur, dass die Hunde sich zunächst von einer Krankheit erholen mussten – Ende November bangte die 30-Jährige auch noch um das Leben ihrer Haustiere. "Mein Herz rast gerade so! Ich war nur kurz im Schlafzimmer, um das Bett zu machen, im zweiten Stock, und zwei Welpen sind über zwei Absperrungen drübergesprungen und die Treppe hochgekommen. Dann sind sie direkt an eine Vase mit kleinen Steinen gegangen und haben welche gefressen", erzählte Kim in einer Story. Sie befürchtete einen Magenverschluss und suchte sofort einen Tierarzt auf. Wenig später gab es Entwarnung: Sie versicherte den Followern, dass es den Hunden gut gehe.

Für Kim war zu dem Zeitpunkt auch die Fahrt zum Tierarzt eine große Herausforderung, denn aktuell kümmert sie sich allein um die drei. Sie sei froh gewesen, ein Taxi gefunden zu haben, das sie und die Hunde mitnahm, da sie selbst kein Auto fährt. Der Grund, weshalb die ehemalige Dschungelcamp-Kandidatin sich allein um ihre Hunde kümmert, ist der überstürzte Auszug ihres Ehemannes Nikola (29) vor einigen Wochen. Als der Netzstar plötzlich abtauchte, ohne jemanden zu informieren, brach ein riesiges Drama aus. Die Rede war von Ehe-Aus, Vertrauensbruch und Nikolas Rückzug nach Deutschland. Was genau vorgefallen ist, ist bis heute nicht bekannt und die Stimmung zwischen Kim und ihrem Gatten scheint immer noch schlecht zu sein. Allerdings schafften sie es vor einigen Tagen, sich zumindest kurz zu unterhalten. "Ich versuche gerade, die Wogen zu glätten und seine Sichtweise zu verstehen. Das Gespräch gestern tat gut", meinte Kim im Netz. Frieden ist aber noch lange nicht eingekehrt.

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia mit ihrem Welpen, Oktober 2025

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia Greys erster Spaziergang mit den Welpen, Dezember 2025

Instagram / kimvirginiaa Nikola Glumac und Kim Virginia mit ihren Hunden